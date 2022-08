Augusztus 23-tól küldi ki az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az új rezsiszabályok szerint készített számlákat a lakossági ügyfeleinek. Az MTI-vel közölt dátum későbbi időpont az eddigi gyakorlathoz képest, aminek az az oka a VG információi szerint, hogy az MVM Nextnél egyszerre négy különböző számlázási rendszerben kellett átállni az újfajta elszámolásra, ehhez pedig jelentős informatikai fejlesztésre volt szükség.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A társaság közleménye szerint a 2022. augusztus 1-jei változásokat követően augusztus 23-a után az első számlák a lakossági ügyfeleknek és a nem társasházban élő nagycsaládosoknak érkeznek a július-augusztusi fogyasztásról. Szeptembertől várhatják számláikat a társasházak és a társasházakban élő nagycsaládosok, nekik ekkor két számlázási időszakot érintve (július-augusztus és augusztus-szeptember) küld számlát a szolgáltató. Az első tartalmazhat augusztus 1-je előtti fogyasztást is, amelyet az augusztus 1-je előtt érvényes rezsicsökkentett áron számoltak el.

A sor elején a lakosság és egyes nagycsaládosok

Az MVM Next hangsúlyozza, hogy a hazai felhasználók továbbra is rezsicsökkentett áron vásárolhatnak villamos energiát és földgázt a kormányrendeletben meghatározott mennyiségig, de a kedvezményes sávhatár felett sem a valós piaci árat kell fizetniük, hanem az annál jóval kedvezőbb, lakossági piaci árat. A társaság most először küld olyan számlát, amelyben az átlagosnál magasabb fogyasztás esetén már a lakossági piaci ár is szerepelhet a számlán.

Amennyiben a fogyasztás a rezsicsökkentett, kedvezményes sávhatár alatt marad, jellemzően csak a kedvezményes, rezsicsökkentett ár szerepel a számlán.

Ha a fogyasztás meghaladja a kedvezményes sávhatárt, a diktált vagy átalánnyal fizetett mennyiségtől függetlenül minden havi számlában szerepelni fog a rezsicsökkentett és a valós piaci árhoz képest kedvezőbb lakossági piaci ár is.

Lesz egy rezsibox a számlán

A számlán megváltozott az első oldalon kiemelt információkat tartalmazó, úgynevezett rezsibox tartalma. Látható lesz, hogy az ügyfél a rezsicsökkentés nélkül, világpiaci áron számolva mennyit fizetne, illetve az aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozó megtakarítást is tartalmazza, azaz a világpiaci áron számolt és a rezsicsökkentett áron ténylegesen fizetendő összeg különbözetét.

Az ügyfél az éves leolvasás után a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Az időarányos számítás miatt az elszámolási időszakban esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a szolgáltató a következő elszámolás során veszi figyelembe.

Az ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy számlázási módot vált.

Ha szeretné, hogy télen-nyáron kiegyenlítettek legyenek a havi költségei, ezáltal tervezhetőbbé váljanak a kiadásai, akkor választhatja az átalánydíjas, egyenletes számlázást.