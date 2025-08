Az Apple behódol Trumpnak, és óriási beruházást jelent be az Egyesült Államokban

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentést tesz, mely szerint az Apple vállalta, hogy további 100 milliárd dolláros beruházást fog megvalósítani az Egyesült Államokban, ráadásul a gyártás területén.

Trump az Apple-t is meghátrálásra késztette / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Apple kimentené az iPhone-t a vámok alól

Az iPhone-okat a vámoktól védeni próbáló vállalat a Fehér Házban tervezett bejelentésen azt vállalhatja, hogy ellátási láncának egyes elemeit hazaviszi az Egyesült Államokba, így kritikus alkatrések készülhetnek majd az országban. A Fehér Ház egy szóvivője Trump Amerika az első programját méltatta a Bloomberg kérdésére, mely ezermilliárd dolláros nagyságrendű beruházásokat vonz az Egyesült Államokba, amerikai munkahelyeket és az ország gazdaságát támogatva ezzel. A szóvivő szerint

ez nagy siker az amerikai feldolgozóiparnak, amely a gazdaság mellett a nemzetbiztonságot is védi.

Korábban Trump, miután találkozott a cég élén álló Tim Cookkal a Fehér Házban, legalább 25 százalékos vámokkal fenyegette meg az Apple-t, ha nem viszi haza az iPhone-ok gyártását az Egyesült Államokba. A vállalat azonban szeretne mentességet nyerni a vámok alól telefonjai számára, melyek jelenleg Kínában és Indiában készülnek. Az Apple korábban már négy év alatt 500 milliárd dollárnyi amerikai beruházást is vállalt, melynek többek között egy houstoni gyár is a része lehet, ahol szervereket gyárthatnak. A Fehér Ház szerint a szerdai bejelentés ezen az 500 milliárd dolláros felül értendő.

Az amerikai elnök a jövő héten jelentheti be legújabb vámjait, melyek a félvezetőket tartalmazó termékeket érintik. Bár az Apple Trump első ciklusa alatt képes volt mentességet nyerni a vámok alól, kérdéses, hogy Tim Cook erre most is képes lesz-e. A telefongyártó részvényei a szerdai kereskedést mindenesetre több mint 3 százalékos erősödéssel kezdték.