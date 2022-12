Frissen alakult települési riasztóláncok tömege, mellettük bejegyzések sokasága értesíti a Facebook olvasóit arról, hogy éppen hol és mennyi ársapkás üzemanyagot lehet kapni. Bár az ötlet jó, a hatása sokszor káros: pánikot kelt, a hiány lehetőségét ténynek felnagyítva a szokásos sokszorosára növeli a tankolni rohanók számát, emiatt azután ott is hiány keletkezik, ahol a normál forgalom mellett nem lett volna.

A pozsonyi finomító is besegít

Nem véletlenül mondta a múlt szerdán a Hír TV műsorában Bacsa György, a Mol Nyrt. ügyvezető igazgatója, hogy bár a Mol felelős vállalatként mindent megtesz az üzemanyag-ellátás érdekében, két dologra nem tud garanciát vállalni: a kiszámíthatatlan és a rajta kívül álló dolgokra.

Az országos üzemanyaghiány okaként az igazgató a nagy keresletet jelölte meg: míg a Mol kútjainál normál esetben átlagosan napi ötmillió literes a forgalom, kedden nyolcmillió liter volt.

Nehezményezte Bacsa György azt is, hogy a Molon kívül mindössze egy forgalmazó importál üzemanyagot. (Persze ennek az okát tudjuk: amíg a kiskereskedőknek 480 forintért kell adniuk a normál benzin és a gázolaj literjét, addig nem is éri meg behozniuk a terméket.) Bacsa György jelezte, hogy a százhalombattai finomítónál folyó és elhúzódó karbantartás miatt kieső üzemanyag-mennyiséget a társaság a pozsonyi finomítóból pótolja, és visszavágta az exportját is.

A pillanatképből nem szabad általánosítani

A pánikvásárlások hatását jól szemléltetik a Világgazdaság olvasóitól begyűjtött tapasztalatok is, de éppen ezért fontos leszögezni, hogy a válaszok sora – azonfelül, hogy a begyűjtésük messze nem minősül reprezentatív felmérésnek, vagyis semmiképpen sem szabad belőlük általánosítani – csak egy adott napra, azon belül is éppen csak arra az időszakra vonatkozik, amikor egy autós éppen ársapkás, vagy annak híján már bármilyen üzemanyagot kísérelt meg vásárolni. Lehet, hogy ha a válaszadó fél órával később próbálkozott volna, már egészen másról számolhatott volna be. Esetleg már nem látta volna autók sorát, vagy ha éppen kényelmes tankolt, akkor egy másik időpontban talán már nem sikerült volna, megint máshol nem sokkal az ottjárta után megcsappanhatott az üzemanyagkészlet, vagy ha nem tudott tankolni, kicsit később befuthatott a benzint vagy dízelt hozó tartálykocsi.

Ezért hangsúlyozottan csak érdekességképpen, pillanatnyi helyzetképként ismertetjük, amiről a Világgazdaság olvasói beszámoltak.

Hétfőn jön a tartálykocsi

A múlt hét második felében például a zuglói, csömöri úti Molnál gond nélkül lehetett tankolni 50 litert, igaz, minden töltőoszlopnál sor állt, az autósok pedig panaszkodtak. A II. Tölgyfa utcai OMV kútnál az olvasónk – aki mellesleg éppen a hiány hallatára rohant tankolni – talált mindenféle üzemanyagot, meg is töltötte a tartályát. Sor nem állt, a töltőállomás alkalmazottja pedig mindenkit nyugtatott, hogy később is lesz üzemanyag, hozzák tartálykocsival. Egy autós mégis aggodalmaskodott, mondván Dél-Budán „nem ilyen egyértelmű a helyzet”.

Nem volt ilyen egyértelmű Dunakeszin sem, ahol a hét végén négy töltőállomásból állítólag csak a Molnál volt ársapkás termék, a gödi fehér kút pedig csak öt litert adott alkalmanként, hogy jusson másnak is. Piliscsabán egy hét közbeni napon a Molnál nem volt hatósági áras termék, és hét végén is csak néhány órán át. Piliscsabán „ma sincs semmi”.

A tordai kis kút hónapok óta zárva van, a martonvásári Aviánál egyszerre öt liter vásárolható a kevésbé drága termékből. Szombat reggel az M6-on lévő Mol-kútnál tele lehetett tankolni, sor nem állt. A két érdi és a diósdi Mol-kútnál azonban akkor éppen nem lehetett ársapkás terméket vásárolni, amikor az olvasónk ott járt. A XVIII. Kerületi OMV-nél vasárnap este lehetett venni ársapkás benzint és dízelt is bőven, de dízel állítólag nem volt napokig.

Kecskeméten a városon belül a hét végén nem lehetett tankolni – nem tudjuk, hogy ez az állítás csak az ársapkás termékre vonatkozik-e –, Pestszentlőrincen a hét végén igen, de hosszú sorok várakoztak. A kőbányai Shellnél másfél hete nincs ársapkás termék, a XIII. kerületben pedig dízelt nem kapott sehol az olvasónk.

Ezzel szemben Budaörs külső részén szombat este a Molnál „minden volt”, tömeg viszont nem.

A budakeszi Shell-kútnál napok óta nem lehet semmilyen terméket sem kapni, de ma már talán igen, mert állítólag hétfőnként van szállítás. Vasárnap délután az M3-as gyöngyösi OMV-kútjánál bármilyen üzemanyagot lehetett venni, de sokan várakoztak.

Hosszúhetényben nem volt ársapkás üzemanyag a helyi kis kútnál, ahogyan a közeli Pécsváradon sem. Végül a pécsi Mol-kútnál sikerült üzemanyaghoz jutnia olvasónknak. A hét végén és most hétfőn sincs sem Szolnokon, sem Cegléden hatósági áras üzemanyag. A kis kutasokat tömörítő Független Benzinkutasok Szövetsége elküldte lapunknak a tagvállalatai által a Moltól kapott tájékoztatást, amely szerint e magánkutak ezen a héten sem kapnak üzemanyagot a Moltól, a Mol „energiabiztonságának optimalizálása miatt”.