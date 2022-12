Egy traktorból egy teherautóba fejtették át a gázolajat egy gyulai parkolóban, ám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai ellenőrizték a járműveket és lefoglalták az üzemanyagot. Az ügyben a szabálytalanságok miatt már a katasztrófavédelem is vizsgálódik.

Fotó: J. J. Gouin / Shutterstock

A pénzügyőrök azután ellenőrizték a járműveket, hogy a kisteherautó mögött egy szivattyút is észrevettek. A traktor egy üzemanyagkút felől érkezett a parkolóban álló teherautóhoz, a pénzügyőrök itt ellenőrizték a két járművet.

A vizsgálat hamar kiderítette, hogy az ellenőrzés napján a traktor a gyulai benzinkúton hatósági áron vásárolt üzemanyagot. Ezt aztán a parkolóban álló teherautóban lévő két, ezerliteres tartályba fejtették át. Az ellenőrzés adatai szerint aznap már tízszer töltötték át a mezőgazdasági vontatóból az üzemanyagot.

Mivel az üzemanyag nem számít hatósági árasnak, ha nem a benzinkúton töltött jármű tankjában használják fel, ezért az ügyben eljárás indult.

Miután az is kiderült, hogy a kisteherautónak nincsenek a veszélyes áruk szállításához szükséges eszközei, sem engedélye, a NAV munkatársai értesítették a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. A katasztrófavédelem helyszíni ellenőrzése több szabálytalanságot is megállapított, többek között azt is, hogy az egyik tartályból szivárgott az üzemanyag.

Az ellenőrzés megalapozott további vizsgálatokat is, ezért a pénzügyőrök a helyszínen talált, csaknem 1500 liternyi üzemanyagot, a két ezerliteres tartályt, valamint a teherautót lefoglalták.