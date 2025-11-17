Tombolnak az írek, elképesztő kocsmajeleneteket vettek videóra: a magyarok legyőzésével rájuk önthetik a világ összes pénzét
A 2026-os világbajnokságon minden korábbinál nagyobb összegek repkednek. A SalaryLeaks által közölt, a FIFA felülvizsgált pénzügyi jelentésére épülő adatok szerint a tornára elkülönített teljes keret 1,007 milliárd dollár. Megnéztük, hogy mennyi bevételhez juthat az ír csapat, ha sikerrel veszi a pótselejtezőt.
A pénzügyi jelentésből kiderült, hogy
- 355 millió dollár a klubjuttatási program (CBP),
- 652 millió dollár a 48 részt vevő válogatott között szétosztott pénzdíjalap.
Ez utóbbi csaknem 50 százalékkal haladja meg a 2022-es katari torna 440 millió dolláros keretét.
Mit bukott Magyarország pénzügyileg?
Az oldal hivatalos bontása szerint a legkisebb garantált összeg, amelyet egy kijutó válogatott megkap, a csoportkörös részvételért járó 9 millió dollár, és ha kiesett volna a csoportkörből, azért is járna 10 millió dollár. Ez azt jelenti, hogy
Magyarország legalább 19 millió dollártól – mintegy 6,3 milliárd forint – esett el csak a kijutás hiánya miatt.
Ha pedig továbbjutás is összejöhetett volna a 32-es szakaszba, akkor 13 millió dollár járt volna, a 16 közé jutásért pedig 15 millió dollár. A reálisan modellezhető veszteség így 19–23 millió dollár, kiegészítve a kieső szponzorációs, jegyértékesítési és médiabevételi hatásokkal ez elérheti a 25–30 millió dollárnyi teljes potenciált.
Írország azonnali pénzügyi nyertes lehet
A magyar válogatott legyőzésével Írország a pótselejtező esélyeseként most közvetlenül a világbajnoki bevételek kapujába érkezett. Ha kijutnak, akkor legalább 9 millió dollár garantált pénzdíj vár rájuk, melyet már a csoportkörös részvétel automatikusan biztosít. Továbbjutás esetén ugyanez az összeg 13–15 millió dollárra nőhet, tehát Írország a mostani győzelemmel akár több milliárd forintnyi extra pénzügyi térbe léphet be. Ráadásul, ahogy fentebb írtuk, azok a csapatok, melyek kiesnek a csoportkörből, azok is kapnak 10 millió dollárt.
A 2026-os világbajnokság pénzdíjbontása
- Csoportkör (16 csapat): 9 millió dollár
- 32-es szakasz (16 csapat): 13 millió dollár
- 16 közé jutás (8 csapat): 15 millió dollár
- Negyeddöntő: 17 millió dollár
- 4. hely: 30 millió dollár
- 3. hely: 32 millió dollár
- 2. hely: 35 millió dollár
- Győztes: 50 millió dollár
A teljes nyereményalap: 652 millió dollár.
Ír ünneplés Budapesten: sörzuhatag, éneklés és feldübörgő kocsmák
A mérkőzés után Budapesten pillanatok alatt elszabadult az ír ünneplés. A belváros ír pubjaiban sörös korsók repültek a levegőbe, a szurkolók folyamatosan énekelték a Fields of Athenryt, a Dohány utcától a Gozsduig pedig sorra kerültek fel a videók a közösségi oldalakra az őrült örömünnepről. Az ünneplők között ott volt a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane is, az ír válogatott egykori legendás csatára.
A legtöbb felvételen a teljesen megtelt ír kocsmákban ugrálnak, tapsolnak, és díszítik zöld-fehér-narancs zászlóval a helyiséget – az ír szurkolók számára ugyanis ez a győzelem nemcsak sporttörténeti pillanat, hanem a világbajnokság előszobájában álló, több millió dolláros esély is.
Pénzdíj bontás – Főbb jellemzők
Csoportkör: a csoportkörben kiesett 16 csapat fejenként 10 millió dollárt kap.
Kieséses fordulók: a 32. és a 16. fordulóból kijutó csapatok 13 millió, illetve 15 millió dollárt keresnek.
Legjobb helyezés: a világbajnokság győztesei rekordösszegű 50 millió dollárt, míg a második helyezettek 35 millió dollárt kapnak. A harmadik helyezett csapat 32 millió dollárt, a negyedik helyezett pedig 30 millió dollárt keres.