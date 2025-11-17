Deviza
Tombolnak az írek, elképesztő kocsmajeleneteket vettek videóra: a magyarok legyőzésével rájuk önthetik a világ összes pénzét

A magyar labdarúgó‑válogatott tegnapi vereségével nemcsak sportszakmailag, hanem pénzügyileg is súlyos veszteséget könyvelhet el. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett 2026 FIFA Világbajnokság részvételének elszalasztásával legalább 20 millió dollárt bukhatott, míg az ír legalább ennyit nyerhet, feltéve persze, ha kihasználja a pótselejtezőt.
VG
2025.11.17., 18:07

A 2026-os világbajnokságon minden korábbinál nagyobb összegek repkednek. A SalaryLeaks által közölt, a FIFA felülvizsgált pénzügyi jelentésére épülő adatok szerint a tornára elkülönített teljes keret 1,007 milliárd dollár. Megnéztük, hogy mennyi bevételhez juthat az ír csapat, ha sikerrel veszi a pótselejtezőt.

Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier ír magyar foci labdarúgás
A magyar csapat kikapott az írektől, így nem jutott ki a világbajnoki pótselejtezőre / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénzügyi jelentésből kiderült, hogy

  • 355 millió dollár a klubjuttatási program (CBP),
  • 652 millió dollár a 48 részt vevő válogatott között szétosztott pénzdíjalap.

Ez utóbbi csaknem 50 százalékkal haladja meg a 2022-es katari torna 440 millió dolláros keretét.

Mit bukott Magyarország pénzügyileg?

Az oldal hivatalos bontása szerint a legkisebb garantált összeg, amelyet egy kijutó válogatott megkap, a csoportkörös részvételért járó 9 millió dollár, és ha kiesett volna a csoportkörből, azért is járna 10 millió dollár. Ez azt jelenti, hogy

Magyarország legalább 19 millió dollártól – mintegy 6,3 milliárd forint – esett el csak a kijutás hiánya miatt.

Ha pedig továbbjutás is összejöhetett volna a 32-es szakaszba, akkor 13 millió dollár járt volna, a 16 közé jutásért pedig 15 millió dollár. A reálisan modellezhető veszteség így 19–23 millió dollár, kiegészítve a kieső szponzorációs, jegyértékesítési és média­bevételi hatásokkal ez elérheti a 25–30 millió dollárnyi teljes potenciált.

ír magyar foci labdarúgás
Fotó: AFP

Írország azonnali pénzügyi nyertes lehet

A magyar válogatott legyőzésével Írország a pótselejtező esélyeseként most közvetlenül a világbajnoki bevételek kapujába érkezett. Ha kijutnak, akkor legalább 9 millió dollár garantált pénzdíj vár rájuk, melyet már a csoportkörös részvétel automatikusan biztosít. Továbbjutás esetén ugyanez az összeg 13–15 millió dollárra nőhet, tehát Írország a mostani győzelemmel akár több milliárd forintnyi extra pénzügyi térbe léphet be. Ráadásul, ahogy fentebb írtuk, azok a csapatok, melyek kiesnek a csoportkörből, azok is kapnak 10 millió dollárt.

A 2026-os világbajnokság pénzdíjbontása

  • Csoportkör (16 csapat): 9 millió dollár
  • 32-es szakasz (16 csapat): 13 millió dollár
  • 16 közé jutás (8 csapat): 15 millió dollár
  • Negyeddöntő: 17 millió dollár
  • 4. hely: 30 millió dollár
  • 3. hely: 32 millió dollár
  • 2. hely: 35 millió dollár
  • Győztes: 50 millió dollár

A teljes nyereményalap: 652 millió dollár.

 

Ír ünneplés Budapesten: sörzuhatag, éneklés és feldübörgő kocsmák

A mérkőzés után Budapesten pillanatok alatt elszabadult az ír ünneplés. A belváros ír pubjaiban sörös korsók repültek a levegőbe, a szurkolók folyamatosan énekelték a Fields of Athenryt, a Dohány utcától a Gozsduig pedig sorra kerültek fel a videók a közösségi oldalakra az őrült örömünnepről. Az ünneplők között ott volt a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane is, az ír válogatott egykori legendás csatára.

 

A legtöbb felvételen a teljesen megtelt ír kocsmákban ugrálnak, tapsolnak, és díszítik zöld-fehér-narancs zászlóval a helyiséget – az ír szurkolók számára ugyanis ez a győzelem nemcsak sporttörténeti pillanat, hanem a világbajnokság előszobájában álló, több millió dolláros esély is.

Pénzdíj bontás – Főbb jellemzők

Csoportkör: a csoportkörben kiesett 16 csapat fejenként 10 millió dollárt kap.

Kieséses fordulók: a 32. és a 16. fordulóból kijutó csapatok 13 millió, illetve 15 millió dollárt keresnek.

Legjobb helyezés: a világbajnokság győztesei rekordösszegű 50 millió dollárt, míg a második helyezettek 35 millió dollárt kapnak. A harmadik helyezett csapat 32 millió dollárt, a negyedik helyezett pedig 30 millió dollárt keres.

