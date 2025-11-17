Felénél jár a kgfb-kampány: minden autósnak érdemes kalkulálnia

Az év végi évfordulós kgfb-szerződéssel rendelkezők december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új biztosítást kötnek. A döntést jelentősen segíti a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj, amelyet az érintett autósok a törvényi előírásoknak megfelelően november 11-ig kapnak meg – a választott kommunikációs csatorna függvényében postai úton vagy pedig e-mailben. A kampány idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy négyszázezer személygépkocsit érint.

Az eddigi átszerződő autósok szinte mindegyike alacsonyabb díjat fizet jövőre annál, amit meglévő biztosítója ajánlott neki / Fotó: AntonSAN / Shutterstock

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az első két héten a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami csupán néhány százalékkal tér el a tavaly ilyenkori 32 800 forintos szinttől. Az eddigi átszerződők szinte mindegyike alacsonyabb díjat fizet jövőre annál, amit meglévő biztosítója ajánlott neki a következő időszakra. A többségük jelentős, akár 10 ezer forint feletti megtakarítást is el tudott érni a váltással – írták.

Ugyanakkor vannak, akik csak minimális díjcsökkenést érhetnek el egy átszerződéssel, sőt, olyanok is, akiknek jövőre mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint idén (különösen akkor, ha az elmúlt évben kárt okoztak).

Ezért minden érintett autósnak ajánlott összehasonlítani az egyes biztosítók kínálatát a fennmaradó közel két hét során.

Az év végi kgfb-kampány alapvetően azokra az autókra vonatkozik, amelyeket 2010 előtt vásároltak jelenlegi tulajdonosaik.

A meglévő szerződés felmondására legkésőbb

december 1-jén éjfélig van lehetőség,

az új biztosítás kiválasztásának határideje december 31.

Kaphatunk kedvezményt a kötelező biztosítás újrakötésekor

Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenthetők.

A díj egyösszegű befizetésért díjkedvezmény jár, csakúgy mint az átutalásos vagy kártyás díjfizetésért.

A biztosítók idén is kínálnak e-kommunikációs kedvezményt, amelyért cserébe azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot.

