Még kész sincs, de megnyitják a világ egyik legnagyobb stadionját: büszke lehet rá Európa, csak az a baj, hogy félig üres lesz – videó

Szombaton vív újra tétmérkőzést az FC Barcelona labdarúgócsapata csaknem két és fél év után a felújított Camp Nou Stadionban – írta az MTI. A világ egyik legnagyobb stadionjának felújításáról a Világgazdaság is rendszeresen beszámol.

Barcelona: még kész sincs, de megnyitják a világ egyik legnagyobb stadionját / Fotó: Marc Graupera / FC Barcelona

A katalánok az Athletic Bilbao elleni bajnokin veszik ismét birtokba a legendás arénát, hivatalos szponzori elnevezéssel a Spotify Camp Nout. A maximális nézőszám egyelőre 45 401 lesz, mivel a munkálatok még nem fejeződtek be. A legutóbbi tétmeccsre 2023. május 28-án került sor a stadionban a Mallorca ellen, mielőtt a felújítás miatt bezárták. Azóta a Barca a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívta hazai találkozóit.

A klub kérvényezte az európai szövetségnél, hogy a felújított arénában vívhassa a jövő héten esedékes Bajnokok Ligája-mérkőzését az Eintracht Frankfurt ellen, a válasz még nem érkezett meg.

Tíz napja a Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta egy edzésre - a klubtagoknak öt, a többi szurkolónak tíz eurós áron -, a nézők pedig szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása révén a nézőtéri kapacitás fokozatosan nő, és a stadion végül mintegy 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.