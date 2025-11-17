Deviza
Hivatalos: kiderült, mekkora a fizetés az egyik legnagyobb magyarországi akkumulátorgyárban – ezt a havi bért sokan elfogadnák

Magyarország továbbra is vonzó célpont a high-tech beruházások számára. A Samsung SDI új projektje 955 milliárd forintból növeli a termelőkapacitást, miközben garantálja a hazai működést és a 3.300 fős létszámot.
VG
2025.11.17, 18:23

A Samsung SDI újabb jelentős beruházással erősíti Magyarország szerepét az elektromobilitásban: a cég 2038-ig garantálja hazai működését, több mint háromezer főt fog foglalkoztatni, és a legmodernebb technológiát hozza a magyar iparba – közölte a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) hétfőn.

Daily Life In Warsaw samsung sdi
A Samsung SDI új projektje 955 milliárd forintból növeli a termelőkapacitást, miközben garantálja a hazai működést és a 3.300 fős létszámot / Fotó: NurPhoto via AFP

Joó István, a HIPA vezérigazgatója Facebook-posztjában is leszögezte: „Hajnalban több félrevezető állítás is megjelent a médiában a Samsung SDI magyarországi beruházásairól. Fontos tisztán és pontosan látni: a Samsung SDI 2016 óta összesen 2.885 milliárd forint értékben döntött hazai fejlesztésekről, amelyekhez a magyar állam nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten alacsony arányban, mindössze 6,58 százalék támogatási intenzitással járult hozzá.”

Tovább bővül a Samsung SDI magyarországi jelenléte

A legújabb projekt önmagában 955 milliárd forint értékű beruházás, amelyhez az állam 133 milliárd forinttal járul hozzá – mindössze 14 százalék, ami nemzetközi viszonylatban mérsékelt, és jól megtérülő befektetés a high-tech szektorban.

A Samsung SDI a támogatásért cserébe hosszú távú kötelezettségeket vállalt:

  • 2038 végéig garantálja magyarországi működését és legalább 3.308 fős létszámát,
  • 668 milliárd forint bértömeg kifizetését vállalja,
  • dolgozóinak átlagosan közel 900 ezer forintos havi bért biztosít, ami kiemelkedő a régióban.

A beruházás 2028 végéig növeli a gyártókapacitást, és a legújabb technológiát hozza Magyarországra, kiszolgálva európai és amerikai autóipari partnereket. Ez erősíti hazánk szerepét az elektromobilitás globális értékláncában.

A Samsung SDI beruházásai nemcsak gazdaságélénkítő hatásúak, hanem az ipari és felsőoktatási együttműködéseket is ösztönzik. 

A vállalat évek óta dolgozik együtt például az Óbudai Egyetemmel, elősegítve a tudásbázis és az innováció fejlődését.

Joó István hangsúlyozta: „a Samsung SDI magyarországi jelenléte bizonyítja, hogy Magyarország továbbra is az egyik legvonzóbb európai célpont a nagy technológiai vállalatok számára, és a stratégiai jelentőségű beruházások hosszú távon erősítik a hazai ipart és innovációt".

Átadták a Samsung új kutatás-fejlesztési beruházását Magyarországon – milliárddokkal támogatta meg az állam

A Samsung SDI átadta a valaha volt egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési beruházást Magyarországon.

 

