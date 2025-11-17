Haloványan indult a hét a pesti parketten, s a forint is elbizonytalanodott
A BUX 107 362 ponton zárt, ami minimális emelkedés. A pesti parkett vezető indexe mégis felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint délelőtt erősödött, délután gyengült.
Amerika Warren Buffettre figyel
A széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhe pluszba kapaszkodott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig kicsit esett.
Az Alphabet részvényei megugrottak, miután a Berkshire Hathaway bejelentette:
az elmúlt negyedévben részesedést szerzett a Google anyavállalatában.
A tőzsdegurunak igen népes követőtábora van a kisbefektetők körében.
Pesti parkett: halovány nappal indult a hét
Az OTP 32 310 forinton zárt, ami közel félszázalékos plusz.
A Mol 3040 forinton, minimális mínuszban zárta a napot.
A Richter 9685 forinton zárt, s ez közel félszázalékos csúszás.
A Magyar Telekom 1740 forintnál kereste az irányt.
A 4iG 4805 forintig csúszott, bő 1 százalékot korrigálva.
A Rába napközben a szabadesést is kipróbálta.
Kamatdöntés előtt elbizonytalanodott a forint
Továbbra is a 384-es támasz közelében mozog az euró-forint árfolyama. Délelőtt kicsivel alatta jegyezték a kurzust: 383,7 alá is leszúrt a jegyzés. Míg délután ismét fölé lendült, 384,3 közelében is járt az euró-forint.
Ha szignifikánsan letörne ez a támasz, akkor a következő fontosabb szint 382 közelében adódna. Ez a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Míg felfelé tekintve, 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.
Egyelőre az látszik, hogy
még nem dőlt el az irány.
Oda-vissza tesztelgette a kurzus a 384-es szintet, a tőzsdezárás előtt pedig ráült a jegyzés a támaszra.