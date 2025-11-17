Mégsem kérünk bocsánatot: visszatáncol a BBC – hiába rágalmazták Trumpot, egy cent kártérítést sem fognak kifizetni

A BBC határozottan visszautasítja Donald Trump vádjait, miszerint egy szerkesztett dokumentumfilm torzította volna a 2021. január 6-i beszédét. A brit közmédia szerint nincs alapja a milliárdos rágalmazási kárigénynek, és kész bíróságon is megvédeni az álláspontját.

A brit közmédia szerint semmi alapja nincs a bejelentett, akár 5 milliárd dolláros rágalmazási pernek, és készek végigharcolni az ügyet – hiába kapták őket hazugságon / Fotó: Anadolu via AFP

A BBC elnöke, Samir Shah korábban levélben bocsánatot kért az érintett szerkesztési hibáért, ugyanakkor világossá tette: ez nem jelenti azt, hogy bármilyen rágalmazási alap létezne. Hétfői belső levelében pedig a közmédia stábjának azt írta, hogy kötelességük megvédeni a brit adófizetők érdekeit, és „a BBC álláspontja nem változott meg”.

Kétségen felüli: a brit közmédia manipulálta Trump beszédét

A vitatott felvétel egy külső gyártású dokumentumfilm része volt, amelyet a 2024-es amerikai választás előtt sugároztak az Egyesült Királyságban. A probléma abból adódott, hogy a film egymás mellé vágta Trump beszédének különböző részleteit, így a „keményen foguk harcolni” mondat olyan kontextusba került, mintha egyenesen a Capitolium ostromára való buzdítás lenne.

A valóságban Trump ekkor arról beszélt, hogy hívei „biztatni fogják” a kongresszusi tagokat.

Az ügyet a Daily Telegraph által kiszivárogtatott belső BBC-jelentés robbantotta ki, amely nemcsak a szerkesztési hibát, hanem több más, a BBC hírműsorait érintő problémát is felvetett.

A jelentés következményeként lemondott a közmédia vezérigazgatója, Tim Davie, valamint a hírigazgató Deborah Turness is.

Trump ügyvédei szerint az összevágott rész „óriási becsületi és anyagi károkat” okozott, és arra is számítanak, hogy az ügyet Floridában viszik bíróságra, mivel az Egyesült Királyságban már lejárt az egyéves benyújtási határidő.

A BBC várhatóan azzal védekezik majd, hogy

a műsort nem sugározták és nem is tették elérhetővé az Egyesült Államokban, a választók nem láthatták a riportot;

ráadásul szerintük nem okoztak kárt, mivel az esemény után Trump megnyerte a választást.

Emellett az amerikai jogi környezetben – a szólásszabadság kiemelt védelme miatt – az amerikai elnöknek sokkal magasabb bizonyítási küszöböt kell megugrania, különösen ami a rosszhiszemű szándék igazolását illeti.