Ukrajna a háború kitörését követően integrálta energiarendszerét az ENTSO-E kontinentális európai energiahálózatba, ami lehetővé tette a villamosenergia-export bővítését. Tavaly októberben az energetikai rendszert érő folyamatos támadások miatt azonban leállt az ukrán áramkivitel. Idén tavasszal sikerült stabilizálni az ország villamosenergia-hálózatának működését, újra megindult az export Lengyelországba (75 megawatt), Moldovába (125 megawatt) és Szlovákiába (200 megawatt).

Fotó: Shutterstock

Április 21-én azonban különböző okokra hivatkozva felfüggesztették a szlovákiai áramértékesítést.

A folyamatos orosz bombázások során Ukrajnában több mint kéttucatnyi termelési létesítmény sérült meg. Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint legalább 11 milliárd dollár szükséges a teljes helyreállításhoz. A parlament energiaügyi bizottságának becslései szerint egymilliárd dollárba kerülne csak a sürgős javítások elvégzése.

Jelenleg akár napi 400 megawatt villamos energia értékesítése is lehetséges (volna). Ha ez megvalósulna, a jelenlegi európai árakon (115–130 dollár megawattonként) a bevétel hozzávetőlegesen 33 millió dollárt, vagyis átlagosan havi 1,2 milliárd hrivnyát tenne ki. Mindeközben az energiaügyi minisztérium arra számít, hogy az exportból származó bevétel elérheti akár a havi 70 millió dollárt, ami azonban továbbra sem elegendő a rendszer teljes téli előkészítéséhez.

Az export növekedésének kilátásai

Jelenleg a villamosenergia-export limitje jóval alacsonyabb, mint amennyire Ukrajna képes lehet. Március elején az összes termelési egység aktiválása után a lakossági fogyasztáson felül mintegy 1,5-2 gigawattal több kapacitás maradt a rendszerben.

„Technikailag többre vagyunk képesek, és ezt a 400 megawattos határértéket szívünk szerint 2 gigawattra emelnénk. Jelenleg megvan rá a lehetőség” – mondta Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter. Kifejtette, a tárca egy energiaközpont létrehozását tervezi Ukrajnában, amely lehetővé teszi az elektromos áram előállítását és tárolását.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Bizonyos óvatosság mutatkozik az európaiak részéről: nem állnak készen arra, hogy nagy volumenű exportot fogadjanak be tőlünk. Nagyon konzervatívak, ám az export lépésről lépésre határozottan növekedni fog

– mondta Olekszandr Harcsenko, az Energiakutató Központ igazgatója.

Ha Ukrajnának sikerül megemelnie az exportkorlátot, akár napi 2 gigawatt áramot is eladhat, ami havi 165 millió dolláros bevételt hozna. Ez éves szinten elérheti a kétmilliárd dollárt.

Előnyös ez az európaiak számára?

„Az európaiak érdeklődnek az ukrán villamos energia iránt. Szűkös a piac Európában, és biztos vagyok benne, hogy Ukrajna mint jövőbeli áramszolgáltató, nagyon értékes lesz a következő tíz évben” – vélekedett Olekszandr Harcsenko. Hozzátette, Németország például a megújuló energia mellett döntött, és nemrég bezárta utolsó három atomerőművét, ami miatt növelnie kellett az áramimportot. Ez azt jelenti, hogy Európában jelentős villamosenergia-igény mutatkozik, ennek fedezésében pedig Ukrajna szeretne lenni az éllovas.

„Az Európába irányuló exportunk fájdalmas Oroszország számára, ugyanis valójában kiszorítjuk az erőforrásaikat a területről” – jegyezte meg Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter.

Tervek a fenntartható exportra

„Ősszel ismét tömeges rakétacsapások várhatók. Éppen ezért most is folynak a tárgyalások arról, hogyan lehetne anyagi forrásokat felhalmozni a rendszer helyreállítására – fejtette ki Andrij Herusz, a parlament energiaügyi bizottságának vezetője. – Ezért az európai országokkal való kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése nemcsak Ukrajna, hanem az egész kontinens energiabiztonságát is erősítené.”

Mint ismert, Ukrajna évtizedek óta exportál villamos energiát. A 2000-es évek első tíz évében mintegy 60 ezer gigawatt áramot szállítottak külföldre. A legnagyobb felvásárló 2005-től 2010-ig Magyarország volt 14 ezer gigawattos mennyiséggel.