Célszerű az új szélerőművet a vele azonos teljesítményű már üzemelő, vagy csatlakozási joggal rendelkező naperőmű mellé telepíteni, mert ezzel kihasználható a két időjárásfüggő termelő együttes üzemeltetéséből adódó szinergia.

Lassan újból eljön a hazai szélerőművek ideje / Fotó: Shutterstock

Kisebb lesz a veszteség

Ezt annak a március 7-én hatályba lépett rendeletnek a kapcsán ismertette a Mavir piaci fórumán a társaság rendszerszintű tervezési osztályának vezetője, amely olyan szélerőművek telepítésére vonatkozik, amelyek többlet betáplálási kapacitás nélkül létesülnének. Ezek közvetlen fejlesztési igénye ugyanis minimális – magyarázta Lengyel Zsolt –, így hamarabb csatlakozhatnak majd a hálózatra, és többlet áramvételezési kapacitást is jogosultak igényelni, amennyiben tárolót is telepítenének. A többletként vételezett áram ebben az esetben tárolóba kerülhet. Az ilyen típusú, technológiamódosítónak nevezett, akár tárolót is tartalmazó igénybejelentés elbírálása 30 napon belül megtörténik.

A Mavir számításai szerint éves átlagban egy naperőmű (2022-es, a kötelező átviteli rendszerben lévő létesítmények adatai alapján) 16,5 százalékos csúcskihasználási tényezővel termel villamos energiát, ami azt jelenti, hogyha mindig csúcstermeléssel üzemelne, akkor a megtermelt energiát az év 16,5 százalékában történő üzemeléssel állítaná elő. Egy egy szélerőmű esetében ugyanennek a mutatónak az értéke kicsit nagyobb mint 22 százalék. Ennek alapján egy szél-nap konfiguráció esetén az adott csatlakozási pont éves kihasználtsága majdnem 38 százalékra nőhet. A közel 38 százalék persze az országnak a vizsgálatba bevont pontjaira vonatkozik, a más-más részeken lévő létesítmények esetében más-más eredmény adódik. A csúcskihasználás javítható nagyobb hatásfokú szélturbinák bevetésével.

Hároméves átlagban az ilyen szél-nap rendszer működése esetén az összes megtermelt áramnak csak a 2 százaléka kerül abba a sávba, amely a kapacitáskorlátok miatt nem juthat a hálózatba, azaz elvész. Lényegében évente csak évi 380 óráról van szó, de hangsúlyozottan azonos teljesítményű berendezések esetén. Ha áramtárolót is illesztenek ehhez a rendszerhez, akkor tovább csökken annak az energiának a mennyisége, amely megtermelhető, de nem adható ki a hálózatba.

Ez azt is jelenti, hogy egy ilyen beruházás reális opció a befektetőknek.

Pénteken fontos határidő jár le

A március 7-én hatályba lépett rendelet három pontjához köthetők határidők március 22-én járnak le, azaz most pénteken. E három pontba olyan létesítmények hálózati csatlakozási igénye tartozik, amelyek megvalósíthatók 2030-ig, de a harmadik esetbe sorolhatók kaphatnak 2030 utáni csatlakozási időpontontot is . Ezek

a középfeszültségű hálózatra benyújtott ismétlő igények, amelyek együtt 14 megawattot tehetnek ki,

az egyetlen új, 400 kilovoltos kapcsolóállomásba több különböző igénybejelentő által megvalósítandó, együtt legalább 760 megawatt beépített teljesítményt biztosító szélerőművi igények,

végül az ismételt nagyfeszültségű igények, amelyek együtt 135 megawattot képviselhetnek.

E kategóriákban az igény 15 napon belül csökkenthető vagy visszavonható. (Éppen ezért most még nem is mondható meg, hogy hol létesülne az új kapcsolóállomás.) Igény-visszavonásra később is mód lesz, de csökkentésre nem.

Azok az igénylők is kapnak majd műszaki-gazdasági tájékoztatót, amelyek a 2023-ban lezárt első közzétételi eljárásban lekötött naperőművekhez telepítenének tárolót.

Lesz bőven elutasítás

A Mavir és a hálózati elosztótársaságok (DSO-k) már elvégezték a szükséges számításokat, és arra jutottak, hogy minden, a fentieken kívüli terv csak 2030 után valósítható meg. Ezért ezeket a kérelmeket Mavir és a DSO-k elutasítják, szintén március 22-én. (Ez utóbbi igénylők április 5-ig visszakapják a már befizetett biztosítékaikat, vagy bankgarancia formájában biztosítottak.) Május 6-ig azokat az igényeket fogják elutasítani, amelyek az első három pontban lévő csatlakozási igények közé tartoznak ugyan, de a dátumuk 2030-nál későbbi. Itt kivétel az utolsó, a nagyfeszültségű hálózatra vonatkozó pont.