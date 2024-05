Bolgár atom: Bulgária csökkentené orosz függőségét, amerikai üzemanyagra váltanak

Betöltötték az első adag nukleáris üzemanyagot a kozloduji atomerőmű 5. blokkjába. A szállító az amerikai Westinghouse. Az egység a tervek szerint június 9-én kezdi újra működését.

Újfajta üzemanyaggal indul hamarosan az 5. blokk / Fotó: AFP

Olyan üzemanyag érkezett, mint Ukrajnába

A blokk szovjet tervezésű, nyomottvizes típusú, a fűtőanyaga eddig Oroszországból, a Roszatomhoz tartozó TVEL gyárából érkezett. A bolgár vezetés 2009-ben kezdett egyeztetni az új forrásból történő üzemanyag-szállítással a Westinghouse-szal, amellyel 2022 decemberében írta alá egy 10 évre szóló szerződést. Az amerikai cég RWFA VVER-1000 típusú üzemanyagot gyárt a megbízónak, ugyanolyat, amilyet több ukrán üzemnek is szállított az elmúlt évtizedben.

Az első adag amerikai üzemanyagot kedden töltötték be a reaktorba. A napot az ez alkalomból rendezett eseményen Dimitar Glavcsev bolgár miniszterelnök fontosnak nevezte a bolgár atomenergia-ipar fejlődésében, mert ezzel megszakadt a két érintett reaktor függése az eddigi orosz szállítótól. (A másik, a 6. reaktorba a francia Framatome szállít majd, erről tavaly januárban kötöttek szerződést, de ez még nem végleges.)

„Mindig jó, ha van választási lehetőség. A diverzifikáció pontosan ezt biztosítja számunkra – ez a választás jobb lehetőségeket kínál 100 százalékos biztonság mellett” – mondta.

A lépést méltatta Valentin Nikolov, a Kozloduji Atomerőmű ügyvezető igazgatója, valamint Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyagért felelős elnöke is. Tarik Choho egyben jelezte: „alig várjuk, hogy tovább építhessünk erre a hosszú távú partnerségre. A Kozloduji Atomerőmű jelentős előrelépést tett abba az irányba, hogy ezen a helyen két Westinghouse AP 1000-es blokk épüljön.”

Négy év van a függésváltásra

Mindazonáltal be is szűkül a bolgár miniszterelnök által említett választási lehetőség. Valentin Nikolov ugyanis azt is jelezte, hogy

az atomerőmű felbontja az Oroszországgal kötött nukleáris üzemanyag-szállítási szerződést.

A rendelkezésre álló orosz üzemanyag mostantól tartalékként szolgál. Az igazgató szerint az amerikai üzemanyag ára összehasonlítható az oroszéval. Közölte továbbá, hogy a Kozloduji Atomerőműnek négy év alatt kell befejeznie azt a diverzifikációt, amely a geopolitikai helyzet miatt Bulgária számára annyira szükséges. Felidézte, hogy Délkelet-Európában a kozloduji atomerőmű indult elsőként, és az első lesz abból a szempontból is, hogy teljes mértékben diverzifikált üzemanyaggal működik.

Jön az amerikai segítség

Vlagyimir Malinov megbízott energiaügyi miniszter az eseményen arról számolt be, hogy tárgyalt az Amerikai Export-Import Bankkal, amely belegyezett

a kozloduji atomerőmű 7-es és 8-as blokkjaihoz szükséges amerikai berendezések szállításának teljes finanszírozására,

valamint abba, hogy a két új blokk építésében Bulgáriára 40 százalékos hányad jut.

A kozloduji atomerőmű Bulgária északnyugati részén, a Duna mentén található. Az ország villamosenergia-ellátásának mintegy 34 százalékát adja. Két jelenleg üzemelő VVER-1000-es egysége van, ezek már felújításon és élettartam-hosszabbításon mentek keresztül. Ennek köszönhetően az üzemidejük 30-ról 60 évre nőtt. Az 5-ös blokkot 1987-ben, a 6-os blokkot 1991-ben csatlakoztatták a hálózathoz.

