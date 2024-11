Egy lépéssel közelebb a mátrai gázblokk építése – Mészáros-Garancsi verseny a küszöbön

Elvi engedélyt kapott a Mátrai Erőmű területére tervezett kombinált ciklusú gázerőmű (CCGT) építésére az MVM Mátra Energia Zrt. A társaság azért folyamodott március 12-én az engedélyért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, mert a beruházás lényegesen befolyásolná a jelenleg is működő lignitüzemű erőmű villamosenergiarendszer-üzemét.

Leáll a Mátrai Erőmű hagyományos termelése, ha átadják az új erőművet / Fotó: Czímer Tamás

A kérelem az új erőmű főberendezéseinek, berendezéseinek és segédrendszereinek megépítésére és hálózati csatlakozásukra vonatkozott. Az elvi engedély birtokában a kérelmező MVM Mátra Energia kezdeményezheti az új erőmű gépegységeinek és segédrendszereinek az áramtörvény szerinti létesítési, építésügyi, engedélyezési eljárását.

Mátrai tender: közel az eredményhirdetés

Az új blokk legfeljebb 650 megawatt teljesítményű lesz, létesítését egy 2021. februári rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette. Amint üzembe helyezik – a tervek szerint 2028-ban vagy egy-két évvel azt követően – leállíthatók a ma működő lignitblokkok. Csakhogy az építése még nincs sínen. Bár már tavaly augusztusban eldőlt, hogy mely cégek (társulások) adhatnak be ajánlatot a kivitelezésére, és most szeptember elején be is futott két kötelező érvényű ajánlat is az MVM Zrt.-hez, eredményt azonban még nem hirdettek. Jó eséllyel azért nem, mert valójában nem egy, hanem két projektről van szó, és a másikra, a két 500 megawattos tiszaira blokkra még nem érkeztek be az ajánlatok. Márpedig célszerűbb lehet az MVM-nek azonos nyertest kihirdetnie mindkét erőműre. Ez egyébként nem lesz nehéz, mert a hat-hat pályázóból öt-öt azonos mindkét erőmű esetében, és a hatodik, a török Calik Enerji Swiss esetében is csak az a különbség, hogy a társaság a mátrai beruházásra a GE-vel, a tiszaira pedig az olasz Ansaldóval pályázott.

Mészáros–Garancsi rivalizálás a küszöbön

Éppen az Ansaldo Energiával alapított vegyesvállalatot majdnem három hete a Mészáros csoport egyik cége, a Status KPRIA Zrt. Az új vegyesvállalat, a Maen-Energetika hazai erőműkar-bantartásra és nyugat-balkáni kombinált ciklusú gázerőművek építésére jött létre.