Projektcégnek látszó csomagok a piacon

A hazai naperőműpiac gyermekbetegségeit a kommersz panelek, a könnyen szerzett engedélyek és a spekulánsok okozzák.

Az elmúlt években felfutó magyarországi naperőműpiac kitermelt néhány szakmai szempontból kifogásolható napelemparkot, de így is elértek rajta extra profitot egyes erre fókuszáló új szereplők.

Ennek az az oka, hogy kezdetben – pusztán pénzügyi megfontolásból – a könnyebben elérhető, kommersz, gyenge minőségű berendezéseket választották, jelentkeztek a hozzáértés hiányából fakadó tervezési hibák, a nyerészkedők előtt pedig nyitva maradtak a szabályozási kiskapuk – mutatott rá a Világgazdaság kérdésére válaszolva Gyepes Balázs, az STS Group cégvezető-tulajdonosa.

Bár mára sokat tisztult a piac, a minőségi problémák jellemzően a korai, legfeljebb fél megawattos naperőművek szegmensét sújtották, de ma is rendre feltűnnek gyenge minőségű termékek

– hívja fel a figyelmet Gyepes Balázs.

A legfeljebb fél megawattos napelemparkok térnyerését alapvetően a kedvező szabályozási környezet segítette.

Már nagyon kezdetleges állapotú projekttervekkel is meg lehetett szerezni a túl könnyen osztogatott KÁT-engedélyt

– mutatott rá Gyepes Balázs, emlékeztetve arra, hogy a megújuló erőművek kivitelezői piacán aktív STS Group is belefutott már ilyen vakvágányra futott projektekbe.

A kiskapus nyerészkedés főként a szintén viszonylag könnyen megszerezhető hálózatikapacitás-lekötési engedélyek kapcsán érhető tetten. Még egy 50 megawattos létesítményhez is elég a földhasználati jogosultság és egy, akár kérdéses minőségű projektterv is. Miközben a nem kellően megalapozott beruházások meghiúsulhatnak, vannak olyanok is, amelyek a mások által spekulációs céllal lekötött hálózati kapacitások miatt halnak el.

Nem ritka a szakember szerint, hogy a mintegy 200 ezer forintért megszerzett kapacitások később több millióért cserélnek gazdát.

E megoldás továbbfejlesztett változata, hogy egy csomagban, egy projektcégben kínálják a hálózati csatlakozási engedélyt, az ártámogatási és a földhasználati jogosultságot, minimális befektetéssel, értékteremtés nélkül szerezve sokszoros profitot. Piaci információk szerint a kiskaput hamarosan bezárja a szabályozás.

Adják-veszik a csatlakozási jogokat Az E.ON hálózatán évek óta nem jellemző, hogy meghiúsul egy erőmű megépítése – közölte a társaság. Viszont gyakran megváltozik az igénybejelentő személye, feltehetően azért, mert a cégek eladják egymásnak a csatlakozási jogokat, vagy mert a beruházó az e célra alapított projektcégének adja át a jogokat. A naperőművek egyelőre nem okoztak sok gondot az E.ON hálózatának működésében, de a cég figyelmeztet: nőhet a hálózati zavarok mennyisége a szükséges karbantartások nélkül, főként a gyengébb minőségű berendezéseknél. Az E.ON Solar a napelemekre 12 év gyártói és 25 év teljesítménygaranciát nyújt. | VG

Részben a szolárpanelárak mélyrepülésének köszönhetően lassan támogatás nélkül is életképesek a naperőmű-beruházások.

Ám kérdés, hogy a bankok hogyan viszonyulnak majd az olyan projektekhez, amelyeknek a pénzügyi mutatói a határon mozognak, vagy a megtérülésüket nem garantálja egy elnyert ártámogatás. A hazai naperőmű-fejlesztési piac nagysága abból becsülhető meg, hogy 1 megawattnyi szolárkapacitás körülbelül 500-600 ezer euróból jön ki, és az energiahivatal szerint 2018 novembere és 2019 vége között az országban 508 megawattnyi ilyen kapacitás létesült.

A hazai kivitelezői piacot a bankok által is elfogadott négy-öt külföldi hátterű cég uralja. A kisebb magyarországi cégek ezek partnereként kövezik ki útjukat, az STS már fővállalkozóként is aktív. Van hat-hét olyan saját kivitelezése, amely az ügyvezető szerint akár a világpiacon is megállná a helyét. A cég épp most zárt le egy ilyen portfóliót, az első nagyobb napelempark fővállalkozási szerződését pedig a közeljövőben köti meg.