George Harrison és Ringo Starr eddig ismeretlen közös dalát fedezték fel egy lakásban. A Radhe Shaam című dal 1968-ban készült, Ringo Starr dobon játszik, George Harrison gitározik.

A napokban megjelent zeneszám értékesítéséből befolyó összeget jótékony célra fordítják

– számol be a távirati iroda a BBC cikke alapján.

A produceri munkálatok és a dal megírása Suresh Joshi rádiós nevéhez fűződik, a különleges zenét az ő birminghami otthonában találta meg egy barátja, aki a koronavírus-járvány miatti lezárások idején látogatta a 75 éves férfit – írja a BBC. Nemrég száz ember hallgathatta meg a dalt a liverpooli Beatles Múzeumban.

Fotó: Keystone

Joshi George Harrison barátja volt, ő mutatta be neki Ravi Shankar ünnepelt indiai zenészt, aki nagy hatással volt a sztárra, és megtanította őt szitáron is játszani. Joshi egy dokumentumfilm zenéjén dolgozott a londoni Sohóban lévő Trident stúdióban, amikor Harrison és Ringo Starr megjelent, és felajánlották, hogy játszanak neki. A zenészek éppen szünetet tartottak a Hey Jude című dal felvételeiben. A dalban közreműködött Aashish Khan indiai klasszikus zenész is. A számot sosem adták ki. Az idő elszállt, a Beatles felbomlott, és számos problémájuk volt, így senki sem akarta kiadni – mondta Joshi.

A rádiós mesélt zenei múltjáról a barátjának, aki Beatles-rajongóként ragaszkodott hozzá, hogy keressék meg a felvételt.

Az előkerült dalt elküldték Suraj Shinh zenei producernek, aki helyreállította a szalagot.

A liverpooli Beatles Múzeum vezetője, Paul Parry elmondta: a dal meghallgatására összehívott közönség imádta a zenét.

Összetéveszthetetlenül George gitárjátéka volt, szinte életre keltette őt. És összetéveszthetetlen volt Ringo dobolása is

– közölte Parry. A BBC Radio Merseyside is lejátszotta a számot.