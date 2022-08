Több mint húsz éve nyitott meg a Prága Kávéház, amely azóta is szerves része Budapest életének. A 2001-ben alapított, akkor még Prága Kávéház és Teázó Budapest történelmi belvárosának kapujában átmenetet képzett a század eleji kávéházak pezsgő hangulata és a modern értékteremtő társasági fórumok őszinte nyitottsága között – áll a cég közleményében, amelyben bejelentették, hogy a felújítása után ismét megnyitottak.

A város egyik első cseh helye a kétezres években még kávé- és teaházként üzemelt. Azóta többször tulajdonost cserélt és profilt váltott, a pandémia után pedig teljeskörűen renoválták.

Mindent felújítottunk, újrafestettünk, lelakkoztunk és lecseréltünk. Természetesen amit lehetett visszaállítottunk eredeti állapotába, és sok pici változtatással belevittük saját elképzeléseinket is. Bő fél év után megújulva nyitottunk meg, megerősítve a hely karakterét

– mondta a közlemény szerint Ébner Szabolcs, a Prága Kávéház új tulajdonosa.

Mint mondta, „ez nem az a vonalzóval kimért” hely. Szeretik a laza, spontán hozzáállást. A kínálat nemzetközinek mondható, miközben természetesen a cseh vonalat is komolyan veszik: maguk érlelik például a konyhában a hermelint. Az olajban érlelt camembert sajtot csatos üvegekbe teszik, majd a hűtőben áll legalább két hétig, hogy elnyerje a megfelelő ízt. Nem mindegy az sem, milyen fűszert és melyik fajta hagymát használják hozzá.

A konyhán pácolnak egy másik klasszikust, az utopenec nevű cseh kolbászkát is, amelyhez sajátos legenda kapcsolódik: állítólag először egy molnár, aki fogadós is volt, tisztította le ecettel és áztatta be sok hagymával a rossz ízű (vagy a rosszindulatú pletykák szerint a romlott) kolbászt, hogy így is eladja a betérő vendégeknek. Később ugyanezt a kocsmárost vízbe fúlva találták, valószínűleg a vízimalom kerekeinek javítása közben érte a halál. Az „utopenec” szó szerinti jelentése vízi hulla, így már érthetően kötődik a feltalálója életéhez illetve halálához. Az étel persze kulináris újdonságnak számított, amit mindenki meg akart kóstolni.

És természetesen készítenek klasszikus juhtúrós sztrapacskát is.