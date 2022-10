Az orosz származású elemzőt John Durham, különleges ügyész vádolta meg öt vádpontban, aki még Donald Trump elnöksége idején kapott megbízást arra, hogy vizsgálja a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) eljárását, annak a 2016-os elnökválasztásba való orosz beavatkozás kiderítését célzó nyomozásakor. A vádpontok közül egyet a bíró már a múlt héten ejtett, így az esküdteknek négy rendbeli bűnösségről kellett dönteniük.

John Durham, ügyész az ítélet nyomán csalódottságát hangoztatta, ugyanakkor közölte, hogy tiszteletben tartja a határozatot, megköszönte az esküdtek, valamint a vizsgálatban résztvevők munkáját.

Az FBI 2016 júliusában indított vizsgálatot annak kiderítésére, hogy Oroszország próbált-e beavatkozni az amerikai elnökválasztásokba. A FBI-vizsgálat során került a figyelem középpontjába az úgynevezett Steele-dosszié, egy korábbi brit titkosügynök Christopher Steele jelentése, amelyet Hillary Clinton kampánystábja rendelt meg tőle annak a feltételezésnek az alátámasztására, hogy Donald Trump kapcsolatban állt a választások befolyásolására kísérletet tevő Kremllel. Ennek a jelentésnek volt az egyik elsőszámú informátora a hétfőn felmentett orosz férfi, Igor Dancsenko, akit az FBI 2017-ben hallgatott ki először, és akit a hatóság félrevezetésének vádjával tavaly november 4-én vettek őrizetbe.

A most zárult per tanúvallomásai során az is kiderült, hogy Igor Dancsenko összesen 200 ezer dollárt kapott a Szövetségi Nyomozóirodától, hogy bizalmas forrásként működjön együtt a vizsgálat során. Egy korábbi FBI-ügynök pedig arról beszélt a bíróság előtt, hogy szövetségi nyomozók még 2016 októberében, néhány héttel az elnökválasztást megelőzően, 1 millió dollárt ajánlottak Christopher Steele számára abban az esetben, ha igazolni tudja, hogy jelentése állításai helytállók Donald Trump érintettségével kapcsolatban.