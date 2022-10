A kémiai Nobel-díjat idén megosztva ítélték oda három tudósnak, Carolyn Bertozzinek, Morten Meldalnak és K. Barry Sharplessnek, az úgynevezett klikk kémia és a bioortogonális kémia terén végzett tevékenységükért.

A klikk reakció már évtizedek óta kutatott terület a Szegedi Tudományegyetemen is – írta a Novekedes.hu. „Ezzel a felfedezéssel új távlatok nyíltak meg a kémia és a biológia területén is. Az elmúlt közel 20 évben a Szegedi Tudományegyetem kutatói is egyre szélesebb körben alkalmazták a módszert” – reagált Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese.