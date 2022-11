A folyamatosan fejlődő, szinte rohanó világ, elsősorban a technológiában új és új dolgokat hoz be az életünkbe. Ezzel együtt pedig új problémákat is. Régebben senkit sem érdekelt, ha a postaládában kilószám kaptuk a kéretlen üzeneteket és reklámleveleket, egyszerűen a kukába dobtuk őket olvasatlanul. Az e-mailek korában azonban nem csak néhány ilyen nem kívánt értesítés érkezik, hanem szinte több száz is egy nap.

Fotó: Shutterstock

Márpedig, bármilyen hihetetlen, de az emberiség egy jelentős részénél ez szorongást vált ki, azaz kifejezetten rosszul érzik magukat, ha nem reagálnak valahogy a nem olvasott üzenetekre, és ha csak a törlés gombbal is, de valahogy késztetésük van rá, hogy eltüntessék ezeket.

Bár alapvetően pszichológiai problémára is utalhat a dolog, de ettől még nem feltétlen kell szakemberhez fordulni. Elég elsőre felismerni a különböző fokozatokat magunkon.

De mégis miért utáljuk az olvasatlan értesítéseket?

A Huffington Post című amerikai lap gyűjtése szerint többféle magyarázat is van a jelenségre. Az egyik, hogy a különböző személyiségtípusok teljesen másként élik meg az ilyen szituációkat. A lap több szakértővel egyeztetve nagyjából öt kategóriába sorolta be a lehetséges okokat, amelyek miatt az emberek rosszul érzik magukat az olvasatlan értesítések láttán.

Szorongás

Az egyik fő ok lehet például a szorongás és introvertáltság. Vannak, akik alapvetően szoronganak, ha kapcsolatot kell teremteniük másokkal, és leginkább azt szeretnék, hogy hagyják őket békén.

Jami Dumler szociális munkás szerint sokan óriási nyomást éreznek magukon, ha kommunikálniuk kell idegenekkel, ami akár depressziót is okozhat számukra.

Perfekcionizmus

Szintén ok lehet a perfekcionizmus, azaz a tökéletességre való törekvés. A munkahelyen való kényszeres megfelelés egyik látható jele lehet az üzenetekre való azonnali reagálás, aminek hiányában a dolgozó úgy érezheti, hogy nem végzi jól a feladatát.

Betemet a munka

A perfekcionizmushoz hasonló érzés, hogy azért válaszolunk gyorsan a levelekre, mert közben azon aggódunk, hogy ha ezek felgyülemlenek, akkor képtelenek leszünk elvégezni a ránk szabott munkát időben. Jenn Hardy pszichológus szerint minden egyes olvasatlan értesítés egy újabb lapát a ránk nehezedő rakásra.

Telefonfüggőség

Az egyik leggyakoribb ok, hogy a 21. században már annyira rá vagyunk függve a telefonunkra, hogy az állandó online kapcsolat okán bármikor elérhetők vagyunk, és hajlandók is vagyunk azonnal reagálni. A telefonfüggőségnek több kutatás szerint is súlyos következményei lehetnek az agyunk működésében is, úgyhogy néha nem árt szünetet tartani.

Fotó: Klaus Vedfelt / Getty Images

Kényszerbetegség

Az ötödik, talán legsúlyosabb ok lehet a háttérben – vagy bizonyos esetekben nem is annyira háttérben – meghúzódó kényszerbetegség, azaz obszesszív-kompulzív betegség, röviden OCD. Az OCD egy igencsak gyakori pszichés betegség, világszerte több tízmillióan szenvednek benne. Ennek is különböző fokozatai, pontosabban változatai vannak, a fertőzéstől való félelemtől kezdve a szexuális kényszergondolatokon át a kényszeres ellenőrzésig és tisztogatásig. Illetve szintén OCD a szimmetriára való törekvés is, szakértők szerint az „e-mail-zavar” is ebbe tartozik.

Ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja már egy idő után kezelni ezt a kényszerességet, mindenképp megéri szakemberhez fordulni.

Ki az, akit 23 ezer olvasatlan üzenet sem zavar?

A másik végletbe azok tartoznak, akiket az olvasatlan e-mailek, üzenetek és levelek egyáltalán nem zavarnak, tökéletesen jól érzik magukat akkor is, ha ezek egyre csak sokasodnak a levelezőrendszerükben, vagy a telefonjuk értesítési listáján. Emögött a típus mögött három ok húzódhat meg.

Fejben rendszerezés

Sokan vannak, akik a fejükben is tökéletesen tudnak rendszerezni dolgokat, és egyszerűen képesek kiszűrni a fontos üzeneteket és teendőket, így egyáltalán nem zavarja őket a sok „szemét”, illetve felesleges üzenet, átlátnak a káoszon.

Lustaság

Szintén lehet ok, hogy egyszerűen túl lusták ahhoz, hogy megválaszoljanak vagy kitöröljenek minden beérkező levelet. Lehet, hogy kicsit talán zavarja őket, de annyira nem, hogy tegyenek is ellene.

Félelem a feladattól

A harmadik ok megint pszichológiai hátterű, ez pedig a félelem a ránk váró feladattól. Vannak, akiknél nem az olvasatlan e-mail, hanem épp ellenkezőleg, az olvasott és leginkább annak tartalma vált ki szorongást, már anélkül is félnek elolvasni ezeket, hogy tudnák, pontosan mit tartalmaznak. A pszichológus szerint ezt érdemes kezelni, ha nem is szakemberrel, de akár már a kollégákkal is jó átbeszélni, hogy mi az a feladat, ami szorongást vált ki belőlünk, hátha tudnak segíteni.