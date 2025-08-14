Ez már sok az oroszoknak is: menekítik ki a pénzüket a bankokból, tartalékra kell a rubel – és ki érte ezt el?

Június eleje óta az orosz bankokból kivett készpénz mennyisége meghaladta az 500 milliárd rubelt. Az elmúlt hét során 121 milliárd rubelt vettek fel az ügyfelek, mivel a magánszemélyek és cégek inkább készpénzben tartják a tartalékaikat.

Jelentősen nőtt a készpénzfelvétel Oroszországban / Fotó: AFP

A Moscow Times szerint a tendencia a mobilinternet gyakori leállásaival magyarázható, mivel az ukrán drónok zavarása problémákat okoz a net működésében. A hatóságok emiatt felszólították a lakosságot, hogy hordjanak magukkal több készpénzt.

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a készpénz terjedése a háború mellett a hagyományos szezonális tényezőkkel is összefügg. Ugyanis sok orosz augusztusban nyaral, és számos országban nem fogadják el az orosz bankkártyákat, így csak készpénzzel tudnak fizetni.

A jelenség eredményeként az elmúlt héten a bankrendszer likviditási többlete az Alfa-bank becslése szerint csökkent, de továbbra is 1,3-1,4 ezermilliárd rubel lehet. A jegybank a szektor likviditási többletét augusztus 13-án 1,3 ezermilliárd rubelre saccolta.

A hatóságok a mobilinternet működésének zavarai miatt fontolgatják wifihozzáférési pontok létrehozását, illetve azt tervezik, hogy zavarok idején korlátozzák a forgalmat, de bizonyos szolgáltatások elérhetők lesznek. Sőt, az is felmerült, hogy korlátok közé szorítják a nem orosz SIM-kártyák működését.

Magyarországon alkotmányos jog a készpénzhasználat

Magyarországon az Alaptörvénybe került a készpénzzel történő fizetéshez való jog. Az indoklás szerint egyedül a készpénzforgalom fenntartása biztosíthatja, hogy a gazdaság működése ne váljon teljesen kiszolgáltatottá az elektronikus pénzügyi rendszereknek, amelyek technikai vagy piaci okokból sérülékenyek lehetnek.

E jog alaptörvényi szintű rögzítése garantálja azt is, hogy a készpénzes fizetés lehetősége mindenkinek elérhető marad, ezáltal elkerülve a pénzügyi kirekesztettség lehetőségét – olvasható a preambulumban. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a készpénz szabadságkérdés, és bár a digitális pénz lehet a jövő, az igazi biztosíték a készpénz.