3 százalékos hitel: váratlan változást jelentett be az államtitkár az Otthon Startról – megváltoznak a lakáshirdetések Magyarországon

Konzultáció zajlott le a kormány és az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal, illetve több nagy ingatlanfejlesztő cég képviselői között – erről a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára számolt be csütörtökön. A találkozó apropója ezúttal is a 3 százalékos hitel, azaz az Otthon Start program volt.

Háromszázalékos hitel: újabb nagy változást jelentett be az államtitkár az Otthon Startról / Fotó: Vémi Zoltán / Shutterstock

Panyi Miklós először is arról számolt be, hogy mozgásba lendült az ingatlanszektor,

több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el rövid időn belül.

A 3 százalékos hitel témájában a Világgazdaság is rendszeresen közöl cikket, ehhez kapcsolódóan pedig azt is megírtuk, hogy a friss építőipari statisztikákból is látszik, megmozdult az ágazat. Bár júniusban havi alapon csökkent az építőipar teljesítménye,

az összesített rendelési mutatók

és a júniusban megkötött új szerződések 67,8 százalékos bővülése,

valamint a teljes szerződésállomány 17,9 százalékos növekedése

a szektorteljesítmények erősödését hozhatja a következő hónapokban.

Háromszázalékos hitel: újabb nagy változást jelentettek be az Otthon Startról

Panyi Miklós ezúttal némiképp váratlanul újabb változásokról is tájékoztatott az Otthon Start programról. Emlékeztetett rá, hogy felállt az Otthon Start Programiroda és a héten megjelent az a kormányrendelet, amely minden olyan, 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését meggyorsíthatja, amely 70 százalékban illeszkedik a fix 3 százalékos hitel feltételrendszerébe.

„A nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltunk. Több olyan budapesti fejlesztés van, ami már rendelkezik építési engedéllyel, és amely lakások lekötése hamarosan elindul.”

Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos ár alá fogja árazni a lakásokat!

Ez jó hír az elsőlakás-vásárlóknak! Több mint ezer ilyen új lakás megjelenése várható az ingatlanpiacon pár hónapon belül, elsősorban Budapesten – sorolta. Arra is kitért, hogy a programiroda megalakulása óta eltelt egy hétben több mint egy tucat olyan beruházói megkeresés érkezett, amely több ezer megfizethető lakás építését célozza országszerte. Ezeket a kérelmeket az Építésügyi és Közlekedési Minisztériummal együtt vizsgálják.