Gyengélkedő OTP húzta vissza a pesti tőzsdét, a forint sokat veszített a dollárral szemben

Minimális indexcsökkenéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde vezető részvénykosara. A BUX a szerdai záróárhoz képest 17 ponttal lejjebb, 104 722 ponton fejezte be a napot, alulteljesítve ezzel a zömében fél-egy százalékkal emelkedő nyugat-európai tőzsdéket.
Az európai befektetők fókuszában a végül a várakozásoknak megfelelő, az eurózóna gazdaságának 0,1 százalékos bővüléséről tanúskodó, második negyedéves GDP-adat, valamint a holnapra időzített Trump–Putyin-csúcstalálkozóról érkező információmorzsák álltak.
A magyar nagypapírok közül a Richter teljesített a legjobban, 0,4 százalékkal, 10 530 forintra erősödve. A Magyar Telekom 0,2 százalékkal, 1904 forintig került feljebb. A Mol 0,1 százalékkal, 3000 forintra drágult.
A BUX indexet az OTP gyengélkedése húzta le, a vezető bankpapír árfolyama 0,3 százalékkal, 30 320 forintra esett vissza.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint további erősödéssel próbálkozott napközben az euróval szemben, a keresztárfolyam rövid időre a 395-ös szint alá is benézett. A tőzsdezáráskor azonban 395,4 forinton jegyezték a közös európai pénzt. Ez minimális forintgyengülést jelent. A dollárhoz képest jócskán veszített értékéből a magyar pénz. A keresztárfolyam fél százalékkal került feljebb, a dollár ezzel 339,2 forintra drágult.
Az orosz-ukrán háborúról szóló amerikai-orosz tárgyalások holnap a devizapiacon is komolyabb mozgásokat hozhatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.