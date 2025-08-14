Gyengélkedő OTP húzta vissza a pesti tőzsdét, a forint sokat veszített a dollárral szemben

Minimális indexcsökkenéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde vezető részvénykosara. A BUX a szerdai záróárhoz képest 17 ponttal lejjebb, 104 722 ponton fejezte be a napot, alulteljesítve ezzel a zömében fél-egy százalékkal emelkedő nyugat-európai tőzsdéket.

Nem tudott erősödni a pesti tőzsde, a BUX az OTP gyengélkedése miatt zárt pirosban / Fotó: Vémi Zoltán

Az európai befektetők fókuszában a végül a várakozásoknak megfelelő, az eurózóna gazdaságának 0,1 százalékos bővüléséről tanúskodó, második negyedéves GDP-adat, valamint a holnapra időzített Trump–Putyin-csúcstalálkozóról érkező információmorzsák álltak.

A magyar nagypapírok közül a Richter teljesített a legjobban, 0,4 százalékkal, 10 530 forintra erősödve. A Magyar Telekom 0,2 százalékkal, 1904 forintig került feljebb. A Mol 0,1 százalékkal, 3000 forintra drágult.

A BUX indexet az OTP gyengélkedése húzta le, a vezető bankpapír árfolyama 0,3 százalékkal, 30 320 forintra esett vissza.

A forint további erősödéssel próbálkozott napközben az euróval szemben, a keresztárfolyam rövid időre a 395-ös szint alá is benézett. A tőzsdezáráskor azonban 395,4 forinton jegyezték a közös európai pénzt. Ez minimális forintgyengülést jelent. A dollárhoz képest jócskán veszített értékéből a magyar pénz. A keresztárfolyam fél százalékkal került feljebb, a dollár ezzel 339,2 forintra drágult.