Otthon Start: erre senki nem számított, lakásárcsökkenés kezdődhet Budapesten a 3 százalékos hitel miatt

A másfél milliós értékhatár miatt a budapesti kerületekben akár még árcsökkenést is hozhat a szeptemberben induló Otthon Start program – erre hívta fel a figyelmet Tibor Dávid, a Masterplast alapítója és tulajdonosa, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) alelnöke. Július eleje óta túlzás nélkül feje tetejére állította az ingatlanpiacot az Otthon Start program. A 3 százalékos fix kamatozású, 25 éves futamidejű, 50 milliós hitelkonstrukció miatt ugrásszerűen megnőttek az ingatlankeresések Magyarországon. A programnak ugyanakkor a legnagyobb kérdése, hogy mi lesz az ingatlanárakkal, amelyek az elmúlt években látványos felfutást produkáltak. A kormány azt ígéri, hogy a beépített fékek miatt nagy áremelkedés már nem várható, sőt, nem kizárt az árkorrekció.
Tibor Dávid azzal indokolta a várható árcsökkenést, hogy néhány olyan ingatlanfejlesztő, aki eddig négyzetméterenként 1,6-1,7 millió forintért árulta az új lakásokat, most a program hatására kevesebbet fog elkérni.
Meggyőződésem, hogy vissza fogják vinni 1,5 millióra, hogy ne maradjanak ki a körből
– fogalmazott az ÉVOSZ alelnöke, aki azonban jelezte, hogy külön kell választani a lakáspiacot. Vidéken eddig sem voltak jellemzők az 1,2-1,3 millió forintos újlakás-négyzetméterárak, így a nagyvárosokban jöhet talán valamekkora drágulás, de Budapesten már más a helyzet. Ott az értékhatár körül kínálják az új lakásokat, azaz igencsak rezeg a léc.
Balogh László, az Ingatlan.com szakértője lapunknak hangsúlyozta, fordulópontot hozhat a budapesti újlakás-piacon az Otthon Start program.
Elmondása szerint már lehet tudni, hogy jelenleg 4000-5000 olyan lakás megépítése van csőben a fővárosban, ahol a négyzetméterár a másfél milliós plafonnak felel meg.
Ezért az az ingatlanfejlesztő, aki a határon táncol, biztosan jobban jár azzal, ha behozza az értékhatár alá a lakásárait, mivel ennek köszönhetően hamarabb fog pénzhez jutni, ami egyébként érdeke is.
Sőt, a szakértő szerint nem zárható ki, hogy a másfél millió forintos korlát, ha hosszú távon, akár 3-4 évig is kitart, akkor azok az ingatlanfejlesztők, akik jóval drágábban árulják a lakásokat, valamilyen megoldást fognak kitalálni, hogy beleférjenek a programba. Erre egyébként a piac is rákényszeríti őket, mert míg a használt lakások 40 százaléka, addig a fővárosi újlakás-piac mindössze 20 százaléka felel meg az Otthon Startban előírt értékhatárnak.
Jelenleg Budapesten átlagosan 1,6 millió forint az új lakások átlagos négyzetméterára, de a belső kerületekben akár 2,5-2,8 millió forintot is elkérhetnek a fejlesztők. Persze nagy kérdés, hogy ahol 2 millió körüli négyzetméteráron kínálják a lakásokat, ott lesz-e áresés.
Ha tudnák csökkenteni, az nagyon durva lenne. Nincs kizárva, de az azt jelentené, hogy minden egyes lakáson volt legalább 25 százalék olyan profit, amit úgy tudnak csökkenteni, hogy közben nyereségesek maradnak
– mondta Balogh László, hozzátéve: sokan panaszkodnak, hogy kevés lakás épül, de az szerinte mindenképpen elgondolkodtató, hogy míg az egyik fejlesztő képes másfél millió forintos négyzetméter mellett lakást árulni, addig a másik ennél fél- egy millióval magasabb áron adja.
Balogh szerint ráadásul a használt lakások ára sem fog majd úgy drágulni, mint korábban. A mediánlakásárak a fővárosban 1,4 milliónál járnak négyzetméterenként, tehát ahhoz, hogy elérjék a másfél milliót, már 6-7 százalékos drágulás is elegendő. De ha el is érik ezt a határt, a piacon jelen lévő ingatlanok fele máris kiesett a programból.
Ez Budapesten biztosan megfogja a lakásárdrágulást, nem vizionálok 15 százalékos áremelkedést
– mondta az Ingatlan.com szakértője, aki szerint ha ugyanannyi pénzből lehet majd venni használt és új lakást, az fékezni fogja a használt lakások áremelkedését.
Orbán Viktor miniszterelnök július másodikán jelentette be a kormány döntését, miszerint szeptembertől az első lakást vásárlóknak járó hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni 25 éves futamidőre. A 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végig fix 3 százalékos kamatot kell fizetni. Mivel igyekeztek a lehető legszélesebbre nyitni a résztvevők körét, így a maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is felvehetik életkori és családi állapotra vonatkozó megkötés nélkül.
A kormány szerint ez lesz a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programja.
A kedvező hatásokon túl azonban a nagy kérdés, hogy mit okoz a lakáspiacon, amely az elmúlt években jelentős dráguláson ment keresztül. Ezt megakadályozandó több féket is beépítettek a rendszerbe, így
A kormány nemrégiben arról is döntött, hogy azokat az ingatlanberuházásokat, ahol az új lakások 70 százaléka a programból valósul meg, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítják. A program hatására az építőipar is lendületet kaphat, a következő 5 évben 50 ezer új lakás épülhet meg, amivel szakértők szerint elérhető az évi 20-25 ezres új lakásátadási szám.
Az Otthon Start népszerűségét mutatja, hogy az egyik legnagyobb banki közvetítő oldal, a Bankmonitor adatai szerint az ingatlanhitelek iránti kereslet 879 százalékkal nőtt, ami minden korábbi bejelentést követő növekedést felülmúl.
