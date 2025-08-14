Deviza
vonat, vasút, máv, flirt, Velence vasútállomás
Hegyi Zsolt
Magyar Falu Prorgam
MÁV-csoport
vasútállomás

Elkezdődött: nagyon másképp fognak kinézni a magyar vasútállomások, szinte minden vármegyében

A projekt 2026 nyarára zárul. A MÁV csoport 15 milliárd forintos keretből indította el állomásmegújítási programját, amely több mint harminc helyszínt érint országszerte.
VG/MTI
2025.08.14., 18:37
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A MÁV csoport országos, 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el, összesen 15 milliárd forintos keretből. A munkálatokat saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásával végzik, a projekt 2026 nyarán zárul.

vonat, vasút, máv, flirt, Velence vasútállomás állomásmegújítási program
A MÁV csoport 15 milliárd forintos keretből indította el állomásmegújítási programját, amely több mint 30 helyszínt érint országszerte / Fotó: Stefan-Kadar / Shutterstock (képünk illusztráció)

Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Esztergomban jelentette be, hogy az uniós források hiánya miatt a vállalat saját költségvetéséből kezdte meg több vasútfejlesztését. Ezek közé tartozik a Rákosrendező és a Keleti pályaudvar felújítása, valamint a most induló országos állomásmegújítási program. Hegyi szerint a jövőben az Európai Befektetési Bankkal kötendő 1+1 milliárd eurós hitelkeret is forrást biztosíthat a további fejlesztésekhez.

Az egész országban elindul az állomásmegújítási program

A Magyar Falu Program keretében 11 helyszínen – ahol korábban nem volt állomásépület, vagy az állapota miatt elbontották – könnyűszerkezetes épületek épülnek.

Emellett a MÁV saját forrásaiból több mint 20 további helyszínen újulnak meg az épületek, várótermek, mosdók, valamint az állomások környezete. Bizonyos állomásokon a peronra vezető aluljárók és lépcsők is korszerűsödnek, illetve új megállóhely is épül.

A program célja korszerű, utasbarát állomások létrehozása, amelyek hozzájárulnak a vasúti közlekedés vonzerejének növeléséhez. 

A fejlesztések között kiemelt helyen szerepel Gyula történelmi vasútállomásának rekonstrukciója, amely a második világháború előtti arculatát nyeri vissza.

Komárom-Esztergom vármegyében, Leányváron és Esztergom-Kertvárosban kezdődtek a munkálatok. Esztergom-Kertvárosban modern, klimatizált és akadálymentesített váróterem, valamint megújult mosdó készül, Leányváron pedig teljes épületfelújítást végeznek. A térségben a vasúti és buszközlekedés fejlesztése is zajlik: Bajót és Mogyorósbánya között a buszmenetrend igazodik a vonatokhoz.

Erős Gábor országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy a Budapest–Esztergom vasútvonal utasforgalma 2022 előtti évi 2 millióról mára 6 millió fölé nőtt. Hernádi Ádám polgármester hozzátette, hogy az Esztergom-Kertváros állomás felújítása Lázár János februári látogatásán dőlt el, most pedig az ígéret teljesül.

Bezár a Keleti, a MÁV bemutatta, hogy segít ezt átvészelni az utasoknak

A MÁV csoport sűrített BKK-járatokkal, buszpótlással, interaktív térképekkel és frissített online menetrendekkel segíti az utasokat a zavartalan utazás érdekében. Augusztus 25-én egy hónapra lezárják a Keleti pályaudvart, ami jelentős változásokat hoz a vasúti közlekedésben.

 

Országszerte

Országszerte
907 cikk

 

 

