Az Országos Széchényi Könyvtárban nemcsak a magyar nyomtatványokat gyűjtik, hanem az eleve digitális formában megjelenteket is, a honlapokat, sőt a blogokat is robot helyezi el a gyűjteményben – idézte a Növekedés.hu Rózsa Dávid főigazgatót.

Az olvasási szokások rendkívüli módon átalakultak, ezért is mindent elhelyeznek a hozzáférhető online térben, amit csak a szerzői jogok megengednek. Az OSZK alapításának 220. évfordulójára igyekeztek annak az igénynek is eleget tenni, hogy fizikailag is megfoghatóvá tegyenek tartalmakat, erre szolgál a most megnyílt Esszencia című magyar és angol nyelvű állandó kiállítás.