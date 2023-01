Fegyvert ragadott a lengyel kormányfő

Nos, mint látható, már nem leszek mesterlövész

– írta Mateusz Morawiecki az Instagram-oldalára.

A lengyel miniszterelnök fedett lőtéren lőhetett történelmi és modern fegyverekkel. A posztban a kormányfő hozzátette, hogy kipróbált egy „legendás lengyel VIS pisztolyt is”, amelyet ma is gyártanak és használnak a lengyel katonák.

A lövészet szép és praktikus sportág, amely nagy hagyományokkal rendelkezik hazánkban

– írta Morawiecki. Kipróbálhatott olyan karabélyokat is, amelyek a közelmúltban a lengyel fegyveres erők felszerelésének részévé váltak, és amelyeket az ukrán hadsereg is fel tudott már használni. Azt is hozzátette, hogy a lengyel kormány támogatásával egyre többet költenek hadi célokra, és hangsúlyozta, hogy továbbra is befektetnek a lengyel fegyveripar népszerűsítésébe, mert véleménye szerint „egy szabad társadalomnak képesnek kell lennie, és meg kell tudnia védeni magát”.

A lengyel kormányfő az orosz–ukán háború kitörésekor kijelentette, hogy Lengyelország kész védelmi fegyvereket adni Ukrajnának, köztük lőszereket, hordozható légvédelmi rendszereket és különböző drónokat.

A szolidaritás és a szavak azonban ma már nem elegendők, most tettekre van szükség. Emiatt és a kialakult rendkívül veszélyes katonai helyzetre tekintettel készek vagyunk védelmi fegyvereket is adni

– jelentettek ki korábban.

Sőt, Varsó azt is eldöntötte, hogy több mint duplájára növeli katonai kiadásait az Ukrajnában dúló háborút megelőző időszakhoz képest, így a 2021-es 58 milliárd zlotys (közel ötezermilliárd forintos) hadikiadást 2022-ben 98 milliárd (több mint 8300 milliárd forint), idénre pedig már 138 milliárd zlotys (11 700 milliárd forint) tétel követi az ország költségvetésében.