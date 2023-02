A második világháború után vette kezdetét a whiskykészítés Németországban az ott állomásozó amerikai katonák hatására, majd 1983-ban alakult meg az első whiskyüzem. Azóta dinamikusan növekedett az iparág. Manapság mintegy 250 lepárló működik az országban, amíg a whisky hazájának tartott Skóciában nagyjából 140.

Sok kisebb snapszkészítő üzem állt át a whiskygyártásra az utóbbi években. Azonban a Magyar Mezőgazdaság szerint szép számmal adtak át olyan lepárlókat is, amelyekben a legmodernebb körülmények között készül a rövidital. Ezekben az egységekben nem korlátozódnak a stílusok, és árpából, búzából, rozsból, kukoricából is készítik az italokat. Németországban nincs olyan szervezet, amely szabályozná a whiskykészítés folyamatát, és a termelők ezt ki is használják. Igaz, készülnek világviszonylatban is kiemelkedő italok, amelyeken a skót whiskymesterek is nehezen találhatnak fogást – írta a Haszon.