Megéri prémiumbankkártyára váltani? Ezekre érdemes nagyon figyelni – előnyök és hátrányok

A nyári időszak a prémiumbankkártyák szempontjából is kiemeltnek tekinthető, hiszen az azokhoz járó pluszszolgáltatások jó része az utazáshoz kapcsolódik.
A prémiumbankkártyákat az különbözteti meg a sztenderd lakossági kártyáktól, hogy különböző, kiemelt szolgáltatásokat és kedvezményeket biztosít hozzájuk a kibocsátó bank, illetve a kártyatársaság. Ezek a kedvezmények elsősorban az utazással, pihenéssel függenek össze – ilyen például a repülőtéri exkluzív várók használatának lehetősége, az autóbérlés, az utasbiztosítási csomag –, de járhat a kártyához vásárlások utáni vagy egyes banki tranzakciókhoz kapcsolódó kedvezmény éppúgy, mint az online vásárlásokhoz kapcsolódó kiterjesztett garancia. A kényelmi szolgáltatásokon, kedvezményeken túl a prémiumkártyáknál a külsőre is kiemelt figyelmet fordítanak a bankok: ezeknél a „plasztik” kifejezés sokszor nem is helytálló a fém alapanyag és a lézergravírozott feliratok miatt. Az extra szolgáltatások árát persze meg kell fizetni: bár a prémiumkártyák éves díja széles skálán mozog – a betéti kártyáknál 18 ezertől akár 120 ezer forintig is terjedhet –, a sztenderd lakossági kártyákénak mindenképpen a többszöröse.
A prémiumbankkártyák extra szolgáltatásai többnyire az utazáshoz kapcsolódnak, de egy sor kényelmi funkció, illetve banki tranzakciós kedvezmények is kapcsolódnak hozzájuk. Persze a szolgáltatások köre – és tartalma – nagyon különböző lehet, de a leggyakoribb elemek a következők:
A hazai bankok többsége több prémiumbankkártyát is kínálatban tart: ezek többnyire bármelyik lakossági számlacsomaghoz igényelhetők, ám léteznek csak a prémium- vagy privátbanki szerződéssel rendelkező ügyfeleknek szóló termékek is. A kártyadíjaknál – hasonlóan a sztenderd lakossági konstrukciókhoz – gyakori, hogy az első éves költséget akciós jelleggel nem számítják fel, vagy kedvezményes díjat alkalmaznak a pénzintézetek.
A CIB Banknál a Visa Inspire Platinum kártya 45 ezer forintos éves díj mellett érhető el, amelyért cserébe – egyebek mellett – különböző reptéri kedvezményekre, egyedi partnerajánlatokra és kedvezményekre, orvosi asszisztenciára, kedvezményes szállodai szobafoglalásra is számíthat a kártyabirtokos. A CIB Bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó ATM-eknél – 12 országban – a kártyás készpénzfelvétel is díjmentes. A CIB Bank a Mastercard Gold kártyát is kínálatban tartja, amelynél az éves díj a második évtől 35 158 forint, társkártya pedig 27 119 forintért igényelhető. Ennél a kártyánál is járnak extra reptéri szolgáltatások, háztartási és orvosi asszisztencia, online vásárlásokhoz kapcsolódó biztosítás és utasbiztosítási csomag is.
Az Erste a Visa Gold és a Mastercard Gold prémiumkártyát kínálja a lakossági számláihoz 35 ezer forintos éves díjért. A Mastercard World Gold kártya viszont csak a prémium- és privátbanki díjcsomagokhoz igényelhető, csakúgy, mint a Visa Infinite: az utóbbi éves díja egyébként 59 900 forint.
A Gránit Bank a prémiumszegmensben vonzónak számító áron, 18 900 forintért kínálja a Gránit Platinum Mastercard bankkártyát, amelyhez most – egyéb szolgáltatások, kedvezmények mellett – havi két külföldi és négy belföldi ingyenes készpénzfelvétel is jár. A Gránit Bank kínálatában a fém alapanyagból készült World Elite Metal bankkártya jelenti a csúcsot, amelynél a 99 900 forintos éves díjért cserébe – egyebek mellett – az egész világra kiterjedő, 50 millió forintos utasbiztosítási csomagot kap a birtokosa, olyan, egyedi szolgáltatások mellett, mint a több mint 7000 online magazinra való díjmentes előfizetés, a dedikált telefonos ügyfélszolgálat vagy az online vásárlási biztosítás.
Az MBH Bank összesen hatféle prémiumbankkártyát is a kínálatában tart, amelyekhez különböző extra kedvezmények és kényelmi szolgáltatások kapcsolódnak. Ezek közül a MOB Visa Signature Metal nevű kártya számít unikálisnak a hazai piacon, amely kifejezetten azoknak az olimpikonoknak szól, akik az első nyolc hely valamelyikét megszerezték a világversenyen. A kínálat csúcsát pedig a World Elite Metal nevű, számos exkluzív szolgáltatást nyújtó kártya jelenti a pénzintézetnél, amely valamivel több mint 121 ezer forintos éves díjért cserébe vehető igénybe.
Az OTP Bank az újrahasznosított műanyagból készült, dombornyomott Mastercard Gold kártyáját ajánlja a Prémium Next szolgáltatást is igénylő (és persze arra jogosult) ügyfeleinek. A bankcsoport ATM-jeiből díjmentes a készpénzfelvétel külföldön is, miközben reptéri kényelmi szolgáltatások, az egész világra kiterjedő utasbiztosítási csomag, illetve az online vásárlásokhoz kapcsolódó biztosítás is tartozik a kártyához. A kártya birtokosai emellett jogosultak a bank pénzvisszatérítést lehetővé tevő kedvezményprogramjában való részvételre is.
A Raiffeisen Bank prémiumkártyás kínálatában – a Mastercard Gold és Visa Gold kártya mellett – a Prémium Mastercard Platinum jelenti a csúcsot: ennél a kártyánál 35 ezer forint az éves díj, amit most akció keretében 26 250 forintra csökkentett a pénzintézet.
Az UniCredit Bank a Mastercard Arany betéti kártyát tartja kínálatában, amelyhez egyebek mellett utasbiztosítási csomag, online vásárlási biztosítás és reptéri kényelmi szolgáltatások is tartoznak.
Az eddigiekből jól látszik, hogy a prémiumbankkártyák legfőbb előnye a hozzájuk kapcsolt extra szolgáltatásokban rejlik: ezek ugyanakkor jellemzően utazáshoz kapcsolódnak, elég az utasbiztosítási csomagokra, a különböző reptéri szolgáltatásokra vagy a szállodai kedvezményekre gondolni. Éppen ezért a prémiumkártyák igénylése leginkább akkor javasolt, ha a birtokosuk
Ha mindez adott, akkor gond nélkül vállalható a kártyához kapcsolódó többletszolgáltatásokért cserébe kifizetett, a normál lakossági kártyákénál több tízezer forinttal is magasabb éves díj: ha viszont valaki indokolatlanul dönt a prémiumkártya választása mellett, csak ok nélkül generál többletköltséget magának.
A prémiumkártyák célközönsége persze viszonylag szűk is lehet, ha figyelembe vesszük, hogy iparági becslések szerint jelenleg nagyjából 500-600 ezer prémium- és privátbanki ügyfél lehet összesen Magyarországon.
Viszont ez az adat is csak hozzávetőleges becslésre jó, hiszen nyilvánvalóan nem minden vagyonosabb vagy jó jövedelmű ügyfél rendelkezik ilyen kártyával, miközben egyes prémiumkártyákat úgy is lehet igényelni, ha normál lakossági számlacsomaggal rendelkezik valaki.
A lakossági bankkártyák száma mindenesetre szépen emelkedett az elmúlt években: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint március végén már 9,57 millió, természetes személyeknél lévő fizetési kártya volt forgalomban, 2,5 százalékkal – 237 ezerrel – több az egy évvel korábbinál. A növekedés viszont egyértelműen a betéti kártyáknak köszönhető: a hitelkerettel ellátott plasztikok száma ugyanis 40 ezerrel csökkent a március végéig számolt egy év alatt.
