Megéri prémiumbankkártyára váltani? Ezekre érdemes nagyon figyelni – előnyök és hátrányok

A nyári időszak a prémiumbankkártyák szempontjából is kiemeltnek tekinthető, hiszen az azokhoz járó pluszszolgáltatások jó része az utazáshoz kapcsolódik.

Prémiumbankkártya: különösen jó választás lehet azoknak, akik sokat utaznak külföldre / Fotó: New Africa / Shutterstock (képünk illusztráció)

Mi az a prémiumbankkártya?

A prémiumbankkártyákat az különbözteti meg a sztenderd lakossági kártyáktól, hogy különböző, kiemelt szolgáltatásokat és kedvezményeket biztosít hozzájuk a kibocsátó bank, illetve a kártyatársaság. Ezek a kedvezmények elsősorban az utazással, pihenéssel függenek össze – ilyen például a repülőtéri exkluzív várók használatának lehetősége, az autóbérlés, az utasbiztosítási csomag –, de járhat a kártyához vásárlások utáni vagy egyes banki tranzakciókhoz kapcsolódó kedvezmény éppúgy, mint az online vásárlásokhoz kapcsolódó kiterjesztett garancia. A kényelmi szolgáltatásokon, kedvezményeken túl a prémiumkártyáknál a külsőre is kiemelt figyelmet fordítanak a bankok: ezeknél a „plasztik” kifejezés sokszor nem is helytálló a fém alapanyag és a lézergravírozott feliratok miatt. Az extra szolgáltatások árát persze meg kell fizetni: bár a prémiumkártyák éves díja széles skálán mozog – a betéti kártyáknál 18 ezertől akár 120 ezer forintig is terjedhet –, a sztenderd lakossági kártyákénak mindenképpen a többszöröse.

Ezek a szolgáltatások járnak az extra éves díjért cserébe

A prémiumbankkártyák extra szolgáltatásai többnyire az utazáshoz kapcsolódnak, de egy sor kényelmi funkció, illetve banki tranzakciós kedvezmények is kapcsolódnak hozzájuk. Persze a szolgáltatások köre – és tartalma – nagyon különböző lehet, de a leggyakoribb elemek a következők:

Exkluzív reptéri várók használatának a lehetősége

Járatritkítás, -törlés esetén ügyintézésben asszisztencia

Repülőtéri gyorsítósáv használata

Nagyobb értékű utasbiztosítási csomag

Online vásárlások biztosítási védelme

Egyedi partnerkedvezmények szállodákban, kulturális intézményekben

Autós asszisztencia, kedvezményes autóbérlés lehetősége

Soron kívüli banki ügyintézés, külön telefonos ügyfélszolgálat

Kedvezményes készpénzfelvétel

Orvosi, háztartási asszisztencia

Vásárlások utáni visszatérítés, kedvezményprogramok

A hazai bankok többsége több prémiumbankkártyát is kínálatban tart: ezek többnyire bármelyik lakossági számlacsomaghoz igényelhetők, ám léteznek csak a prémium- vagy privátbanki szerződéssel rendelkező ügyfeleknek szóló termékek is. A kártyadíjaknál – hasonlóan a sztenderd lakossági konstrukciókhoz – gyakori, hogy az első éves költséget akciós jelleggel nem számítják fel, vagy kedvezményes díjat alkalmaznak a pénzintézetek.