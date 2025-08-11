Ritkán látható hírcunamit zúdított a piacra a hadiiparban terjeszkedő magyar cég

Hétfőn is élénk forgalommal emelkedik a 4iG, mely 50 milliárd forintos védelmi célú állami pályázaton lett nyertes. A gyorsan terjeszkedő cég elképesztő fundamentális hírcunamit produkált az elmúlt hónapokban.

Hírcunami zúdult a piacra / Fotó: Vémi Zoltán

Tőkebevonás és unokacégek

Múlt héten tájékoztatta a 4iG a tőkepiaci szereplőket, hogy várhatóan szeptember végéig két lépésben mindösszesen 96 milliárd forint értékű tőkeemelést valósítanak meg.

De

két vállalat alapítását is bejelentette

a 4iG a múlt héten.

A társaság leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) augusztus 7-én 4iG SDT EGY Zrt. néven magyar leányvállalat alapításáról döntött. Míg a 4iG másik leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. augusztus 5-én közölte, hogy egy magyar leányvállalatot alapított, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásába vett 4iG Broadcast Holding Kft. néven.

A közlemények nem részletezték a leányvállalatok által alapított unokacégek pontos feladatköreit.

Nagyot ment a részvény

Az idei év elején azok a tőzsdézők jártak legjobban a pesti parketten, akik 4iG-részvényeket vettek, a távközlési és technológiai társaság papírjai ugyanis másfélszeresére drágultak röpke egy hónap alatt. A technológiai szektor képviselőjeként

a részvény már tavaly novemberben nyertese volt

az új amerikai elnök megválasztásával indult „Trump-trade-nek”. Az áprilisi tőzsdei vámvihart olcsón megúszta a 4iG, hiszen az árfolyam az 1700 forint fölüli szintekről alig 300 forintot szánkázott, s nagyon hamar visszaépült a kurzus, s azóta is 1800 forint felett platózik a jegyzés.

Bár vannak remegő kezek a parketten, de a lehulló részvényeket azonnal harcsázzák a növekedésre spekuláló befektetők.

Hírcunami hadiipari fókusszal

Július végén közölte a 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), hogy előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a regionális szinten is jegyzett helikopterszerviz-vállalat, a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzésére.

Tavaly a HeliControl Kft.

árbevétele 4,1 milliárd forint,

adózott eredménye 700 millió forint,

jegyzett tőkéje 3-5 millió forint,

létszáma 20–49 fő volt.

Július közepén azt közölte a 4iG SDT, hogy az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group PJSC-vel három nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá, amivel kibővítették az együttműködésüket

a drón, a drónelhárítás és az űrrel kapcsolatos megoldások

területeire.