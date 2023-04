„Betegség miatt az étkezde eladó. Saját tulajdonú, 40 éve üzemel, ára 34 millió forint. Köszönök minden megosztást!” – írja közösségi oldalán az Öcsi Étkezde. Az ikonikus budapesti kifőzde elődje már az 1930-as években is étteremként funkcionált, sokáig a Molnár nevet viselte, majd a mostani tulajdonos, Oláh Ferenc édesapja keresztelte át Öcsire, miután 1980-ban megvásárolta. Oláh feleségével, Varga Erzsébettel 1990 óta vitte az üzletet, azóta szinte minden napjukat ott töltötték. Tavaly ősz óta viszont kényszerűségből többször be kellett zárniuk ideiglenesen, és most már valószínűleg ki sem nyitnak többet.

A hely egyik specialitása az angyalborda volt, egy szelet párizsi bundában kisütött karaj reszelt sajttal, alatta tojásos nokedlivel, ami nagy népszerűségnek örvendett a törzsvendégek körében. Sokan a szintén különlegességnek számító, tejsodóval leöntött, lekváros-mákos-diós Öcsi palacsintáért jártak ide, illetve azért, mert a tulajdonos házaspár szinte mindenkit családtagként kezelt.

A The New York Times újságírója, Stephen Hiltner cikkében azt írta, hogy korábban sehol máshol nem evett még olyan finom gulyáslevest, mint az Öcsiben. A kis fővárosi vendéglátóegység nemcsak jellegzetes ételeiről, hangulatáról és piros-fehér kockás terítőjéről volt ismert, de arról is, hogy ismeretlenek sokszor egymás mellett fogyasztották el az ebédjüket (az étkezde ugyanis csak 11.30 és 15 óra között tartott nyitva hétfőtől péntekig).

Oláh Ferenc egy interjúban elmondta, sokan nem értik, nem látják, milyen elképesztő munkával jár ennek az üzletnek a vezetése: reggel fél ötkor kezdenek, nincs segítségük, mert ha volt is, hamar rájött, hogy mennyire keményen kell dolgozni.

A levesek 500-550 forintba kerültek, a főzelék általában 800-850-be, feltéttel 1400 körül, a teljes főétel átlag 1600-2300 forint, a savanyúság pedig 400 volt.