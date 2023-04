Őrizetbe vették a Pentagon-iratok feltételezett kiszivárogtatóját, a 21 éves Jack Teixeirát. A fiatal férfi katonaként dolgozott a Cape Cod-i katonai bázison, ahol közvetlen hozzáférése volt a szigorúan titkos hírszerzési anyagokhoz. A gyanú szerint Teixeira a Discord közösségi oldalra töltötte fel már hosszú ideje a különböző titkos dokumentumokat, innen aztán az elmúlt napokban terjedt el világszerte a tartalmuk.

Fotó: AFP

Teixeira nemrég fejezte be a középiskolát, majd csatlakozott a légierőhöz. Egy Bostontól délre fekvő kisvárosban élt, a hatóságok itt kapták el, és számos fegyveres mellett katonai járművekkel, bilincsbe verve vezették el. A hatásóságok gyorsan megtalálták a férfit, akinek a digitális lábnyomát visszakövették a Discord-szerverekről.

Ahogy arról csütörtökön írtunk, egy fiatalkorú fiú neve elhallgatásával nyilatkozott a Washington Postnak, és arról beszélt, hogy tagja annak a nagyjából két tucat tagot számláló csoportnak, akikkel egy OG becenéven tevékenykedő ismerősük megosztotta a titkos dokumentumokat. A tinédzser elmesélte, hogy a pandémia idején alakult meg a csetszoba, ahol OG-vel együtt gyűltek össze a fiatalok, akik egy online játékon keresztül ismerték egymást. A járvány sújtotta helyzetben sokat beszélgettek ebben a csoportban, OG pedig itt dicsekedett a társainak arról, hogy egy katonai bázison dolgozik, és titkos iratokhoz fér hozzá. Állításai igazolása érdekében kezdte el megosztani a dokumentumokat a csoportban, bár a nyilatkozó fiatal szerint ezeket a csoporttagok nem igazán vették komolyan.

A fiú OG-t, akit csak az online térből ismert, egy

fegyverrajongó és rasszista nézeteket valló személyként jellemezte.

Egy videót is mutatott az újságíróknak, amelyen az látszik, ahogy OG puskával lő célba, miközben antiszemita és rasszista sértéseket kiabál. Hozzátette, hogy OG hitt az összeesküvés-elméletekben, és meggyőződése volt, hogy a kormány a titkosszolgálatokon keresztül manipulálja a lakosságot.

A Washington Postnak nyilatkozó fiatal szerint a Pentagon-botrány kitörése után OG nagyon zavartnak és ijedtnek tűnt.

Azt kérte a csoporttagoktól, hogy töröljenek le minden vele kapcsolatos információt a gépeikről, majd kijelentkezett a csetszobából, azóta nem hallottak felőle.

A csütörtökön őrizetbe vett fiatal, Jack Teixeira tehát nagy valószínűséggel OG, bár ezt még nem erősítették meg. Teixeirát – aki 2020-ban érettségizett a Dighton-Rehoboth Regionális Gimnáziumban – egyik volt osztálytársa, John Powell a Boston.com oldalnak félénk, szerény diákként jellemezte, aki odavolt a katonaságért és az online játékokért. Powell megdöbbenve hallott arról, hogy Teixeira ilyen botrányba keveredett. Hozzátette, hogy a fiú mindig nagyon kedves és optimista figura volt a gimnáziumban, annak ellenére, hogy gyakran zaklatták az iskolatársai.

Eléggé rászálltak páran, pedig nem adott okot arra, hogy bántsák. Ennek ellenére nem hagyta letörni magát, voltak barátai, akikhez fordulhatott, és a tanárai is szerették. Így átvészelte a nehezebb iskolai éveket

– mesélte Powell egykori osztálytársáról. Hozzátette, hogy Teixeira jó tanuló volt, aki még neki is gyakran segített a házi feladatokkal.

Teixeirát az amerikai ügyészség minősített honvédelmi információk ellopásával vádolja

– közölte Merrick Garland főügyész.

Hogyan juthatott hozzá egy ilyen fiatal katona ennyire fontos dokumentumokhoz?

A Pentagon szóvivője, Patrick Ryder tábornok szerint a hadsereg természetéből fakad, hogy olykor akár nagyon fiatal katonákra is hatalmas felelősséget bíznak.

A tábornok példaként hozta az Irakban vagy Afganisztánban szolgált egységeiket, ahol rendkívül fiatal tisztek dolgoztak szigorúan titkos hírszerzési anyagokkal annak érdekében, hogy hatékonyan és a lehető legkevesebb emberveszteséggel tudjanak műveleteket végrehajtani.

A massachusettsi Otis légi bázison működő 102. hírszerző osztag Facebook-bejegyzései szerint Teixeira a légierő hírszerzőegysége számára kiképzett, első osztályú szakember volt. Szakterülete a kiberszállítási rendszerek, lényegében a katonai kommunikációs hálózatokon dolgozó informatikus volt.

Munkája miatt kapott magasabb szintű hozzáférést a hadsereg rendszereihez, mivel a szerverek védelmének biztosítása volt az egyik feladata

– nyilatkozta egy védelmi tisztviselő az AP hírügynökségnek.

Thug Shaker Central

Thug Shaker Central volt annak a Discord-csoportnak a neve, amelyhez OG, vagyis nagy valószínűséggel Teixeira is tartozott. A csoport tagjai itt gyakran beszélgettek kedvenc játékaikról, fegyverekről, és osztottak meg egymással mémeket. Visszatérő téma volt az Ukrajnában zajló háború is. OG itt osztotta meg az ellopott hírszerzési anyagokat. Ezt hónapokig csinálta, többnyire hencegésből, hogy lenyűgözze a csoport többi tagját. Először csak begépelte a dokumentumokban szereplő adatokat, de a csoporttagok ezeket nem igazán tartották hiteles információknak. Később tért át arra a gyakorlatra, hogy az ellopott iratokat lefotózva küldte be a csoportba.

Pentagon-iratok: Biden szerint megkapja méltó büntetését a szivárogtató Sajtóhírek szerint egy húsz év körüli férfi tette közzé a titkos dokumentumokat. A Pentagon-iratok az orosz–ukrán háború kapcsán is tartogattak érdekes információkat.

A Pentagon-iratok ebből a csoportból szivárogtak ki. A Thug Shaker Centralon kívülre már nem Teixeira posztolta a dokumentumokat, hanem

a csoport egy másik tagja, aki elkezdte megosztani az OG által feltöltött képeket egy másik, nyilvános csoportba.

A botrányt végül ez a továbbosztás váltotta ki.

A csoport egyik tagja arról is beszélt, hogy mindig kételkedtek abban, hogy OG valóban igazi titkos dokumentumokat oszt meg velük, de azt sem zárták ki, hogy ha az információk valósak is, akkor sem számítanak olyan fontos iratoknak, ami válságot idézhet elő az Egyesült Államokban.