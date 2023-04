Az amerikai hatóságok csütörtökön azonosították, majd letartóztatták azt a személyt, akit a közelmúltban nyilvánosságra került titkos amerikai kormányzati dokumentumok kiszivárogtatásával gyanúsítanak – írja a CNBC.

Fotó: Alex Wong

A nyomozásban részt vevő két tisztségviselő közlése szerint

a Massachusettsi Légi Nemzeti Gárda 21 éves tagja, Jack Teixeira hozta nyilvánosságra a bizalmas információkat tartalmazó dokumentumokat.

A tisztviselők, akik névtelenségük megőrzése mellett beszéltek a folyamatban lévő nyomozásról, azt mondták, hogy egy ideje már Teixeira nyomában vannak, és hogy a letartóztatásra is hamarosan sor kerül.

Merrick Garland, az Egyesült Államok legfőbb ügyésze magyar idő szerint nem sokkal este kilenc óra után pedig már azt közölte, hogy a feltételezett elkövetőt letartóztatták. Teixeira hamarosan a bostoni szövetségi bíróság előtt fog megjelenni.

A védelmi minisztérium titkos dokumentumai a múlt hónapban bukkantak fel interneten, és az Oroszország ukrajnai háborús erőfeszítései elleni amerikai kémkedésről, Ukrajna harci erejének titkos értékeléséről, valamint az Amerika szövetségeseiről, köztük Dél-Koreáról és Izraelről folytatott hírszerzésről is tártak fel részleteket.

Joe Biden elnök csütörtök reggel utalt arra, hogy a szivárogtató kilétére irányuló nyomozás közel jár az áttöréshez.

Mint tudják, teljes körű nyomozás folyik a hírszerzési bizottság és az igazságügyi minisztérium részvételével, és már közel járnak

– mondta Biden újságíróknak Írországban.

A gyanúsított személyazonosságáról először csütörtökön számolt be a The New York Times, amely szerint egy kis online videójátékos csoport vezetője volt, és először ebben a körben szivárogtathatta ki a titkos dokumentumokat.