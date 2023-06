Májusban az Emmy- és Grammy-díj-nyertes Curtis „50” Cent Jackson bejelentette a The Final Lap Tour elnevezésű vadonatúj világkörüli turnéját, amellyel egyben a minden előző rekordot megdöntő Get Rich or Die Tryin’ című debütálóalbuma megjelenésének 20. évfordulóját is ünnepli.

A hamarosan induló turnéra már közel 700 ezer eladott jegynek köszönhetően a rapper most újabb időpontokat jelentett be az európai körúthoz, többek között egy norvég és egy magyar, valamint egy második birminghami koncertet is az Egyesült Királyságban.

Fotó: AFP

A Final Lap Tour koncertjei során 50 Cent tucatnyi rajongói kedvencet és listavezető slágert ad majd elő, valamint olyan számokat is, amelyeket évtizedek óta nem játszott már élőben. A turnén régi barátja, Busta Rhymes kezdi majd a koncerteket az összes amerikai és európai helyszínen. A turné július 21-én indul Salt Lake Cityben, az amerikai szakasz szeptemberben Torontóban ér véget, hogy néhány nappal később már Európában folytatódjon is.

Az október 18-i budapesti koncert jegyeihez elsőként a regisztrált Live Nation-tagok juthatnak hozzá június 30-án 10 órától.

A teljes körű jegyértékesítés ugyanaznap 16 órakor kezdődik a Live Nation oldalán keresztül. A szokásos jegyek mellett limitált számban közvetlenül a színpad elé szóló állójegyek, valamint különböző VIP-csomagok is elérhetők lesznek.