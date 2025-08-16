Megszólalt Szijjártó Péter a Trump és Putyin közötti tárgyalás után

A történelmi Trump és Putyin közötti tárgyalást kommentálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról írt Facebook-oldalán, hogy a világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért.
A tárcavezető szerint ma az is ismételten bebizonyosodott, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni.
Szijjártó Péter azt is felidézte, hogy mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal.
Szombat hajnalban, az alaszkai Anchorage-ban lezárult a történelmi Trump-Putyin csúcstalálkozó, amely a három éve tartó ukrajnai háború sorsát hivatott rendezni. A találkozó célja az volt, hogy közvetlen tárgyalások révén elősegítse a konfliktus lezárását, és új alapokra helyezze az amerikai-orosz viszonyt.
A két vezető az alaszkai Elmendorf-Richardson katonai támaszponton találkozott, ahol Donald Trump vörös szőnyegen fogadta Vlagyimir Putyint. A sajtófotók és a közvetítések szerint a találkozó kezdeti pillanatai baráti hangulatot tükröztek, ami ellentétben állt a két ország közötti feszültségekkel. Az esemény jelentősége nemcsak politikai, hanem szimbolikus szempontból is kiemelkedett: ez volt az első alkalom, hogy orosz elnök látogatott az Egyesült Államokba egy évtized alatt.
