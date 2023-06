Eladó az egyik legbefolyásosabb brit lapcsoport, a Telegraph Media Group, miután jelenlegi tulajdonosát, a B.UK nevű holdingot a cég legnagyobb hitelezője, a Lloyds bankkonglomerátum csődgondnokság alá helyezte.

A B.UK lapportfóliója, amelynek legfőbb tagja a The Daily Telegraph és a The Sunday Telegraph, a két legnagyobb konzervatív brit napi-, illetve vasárnapi lap, valamint a The Spectator magazin, 2004 óta a Barclay család kezében van.

A milliárdos testvérpár, Sir David és Sir Frederick Barclay annak idején adósságátvállalással együtt 729,5 millió fontért (313 milliárd forint) vette meg a Telegraph lapcsoportot.

Ez a legnagyobb összeg, amelyet brit lapkiadó vállalatért valaha kifizettek.

A portfólió korábban a brit-amerikai-kanadai Hollinger International tulajdonában volt.

A kiadói csoport – miután egykori elnöke, Lord Conrad Black ellen pénzügyi visszaélések gyanúja merült fel – 2003. novemberben piacra dobta a brit érdekeltséget, amelyet a Barclay testvérek vásároltak meg.

Sir David Barclay két éve elhunyt, és azóta fia, Aidan Barclay vezeti a médiaüzletágat a B.UK holding tulajdonában lévő Press Acquisitions nevű vállalaton keresztül. A cég azonban elemzők becslése szerint félmilliárd fonttal tartozik a Lloyds bankcsoportnak, amely a szerdán bejelentett csődeljárás nyomán – a brit BBC közszolgálati médiatársaság értesülése szerint – várhatóan ellenőrzése alá veszi a B.UK-t, így gyakorlatilag a Telegraph-portfólió átmeneti tulajdonosává válhat a holdingcég értékesítéséig.

A Barclay család szóvivője a BBC beszámolója szerint szerdán közölte, hogy a Lloyds bankkal szemben fennálló tartozás ügye semmiféle módon nem érinti a Telegraph Media Group pénzügyi stabilitását, az újságportfólió rendkívül jól teljesít.

Az 1855-ben alapított The Daily Telegraph és 1961 óta megjelenő vasárnapi testvérlapja, a The Sunday Telegraph hagyományosan a jelenleg kormányzó brit Konzervatív Párt támogatója. A portfólió hetilapja, az 1828-ban alapított, szintén konzervatív irányultságú The Spectator a világ legrégebbi jelenleg is megjelenő heti magazinja.