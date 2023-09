Illegális Barbie-vetítéseket tartanak Oroszországban, a moszkvai lakosok imádják a filmet

Azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, még 2022 februárjában a legtöbb hollywoodi stúdió szankcionálta az orosz piacot. Ez azt jelenti, hogy a filmjeiket nem mutatják be az oroszoknál és ez igaz az olyan filmekre is, mint az idei év legnagyobb sikere, a Barbie.

Fotó: ROBYN BECK

Hivatalosan tehát a Barbie-filmet nem mutatták be Oroszországban, azonban ez nem jelenti azt, hogy az orosz embereknek le kell mondaniuk Margot Robbie és Ryan Gosling kasszasikeréről. Az orosz multiplex mozikban már régóta műsoron van a Barbie, ráadásul orosz szinkront is kapott a film. Természetesen nem a Warner vitte be a filmet az országba, hanem illegális másolatokat vittek be a környező országokból.

Az orosz mozik még a szerzői jogi problémákra is gondoltak, annak ellenére, hogy valószínűtlen, hogy a Mattel, vagy a Warner Bors. bármit tehetne, ha nyíltan vállalnák, hogy műsoron van nálunk a Barbie. Ennek ellenére a moziműsorokban országszerte hirdetnek régebbi és újabb orosz rövidfilmeket, amikre tömegek váltanak jegyet. Az általában 10-15 perces orosz rövidfilmek előtt előzetesként fut a Barbie-film. Mármint nem a Barbie-film előzetese, hanem az egész filmet adják le, mint előzetes.

Az orosz mozik viszont nem csak a nyugati szellemi tulajdonjogi perektől védik magukat, hanem a Kremlt-től is, hiszen

a Barbie-film nem felel meg a Vlagyimir Putyin elnök által meghatározott hagyományos orosz erkölcsi és szellemi értékeknek

– ez az orosz kulturális minisztérium állásfoglalása. Ennek megfelelően a Barbie nem is kapott forgalmazási engedélyt Oroszországban, így hivatalosan nem is lehetne a mozikban vetíteni.

Az orosz mozinézők szerint jó dolog, hogy az ilyen filmeket elérhetővé teszik az országukban. Volt, aki azt mondta, hogy nem kell egyetérteni azzal, ami a filmben van, de szerencsés, ha legalább meg lehet nézni. Ezzel szemben Maria Butina orosz képviselő úgy véli, hogy a Barbie jelenség teljesen káros. A film és a játékbaba egyaránt.

Az orosz kultúrába nem fér bele a Barbie

Maria Butina egy a BBC-nek adott interjúban arról beszélt, hogy próbálják megértetni a mozikkal, hogy tartsák be a törvényeket és ne vetítsék a Barbiet. A riporter ezzel szemben azt vetette fel, hogy Oroszország sem tartotta magát a jogszabályokhoz, amikor megtámadta Ukrajnát. Butina a bevett orosz álláspont alapján fejti ki ezzel kapcsolatban, hogy Oroszország nem támadta meg Ukrajnát, hanem megmenti a Donbasz lakosságát.

Ez a megmentő szerep az elfogadott narratíva az országban, emellett pedig a nyugati ellenségkép erősítése. Az orosz televízióban a BBC riportere szerint egész nap olyan híreket sugároznak, amik szerint a nyugat Oroszország elpusztítására törekszik, illetve a kötelező történelemtankönyvek szerint a nyugat arra törekszik, hogy feldarabolja Oroszországot és megszerezze a természeti erőforrásait.

Az orosz állami nézőpont ellenére Moszkvában sokan vannak, akik nyitottak a nyugati kulturális termékekre, például a Barbie-filmre. Ez látszik a moziknak otthont adó plázákban is, ahol a filmhez készült promóciós anyagokat és installációkat állítottak fel. Az egyik plázában például sok ember készített fotót egy felállított, ember nagyságú rózsaszín babaház mellett, vagy a kartonpapírból kivágott Ken-t és Barbie-t formáló táblákkal.

A BBC riportere viszont hozzá tette, hogy ez a nyitottság a nyugat felé csak Moszkvában és a nyugat-oroszországi nagyobb városokban tapasztalható.