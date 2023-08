Úgy veszik a magyarok a Barbie-t, mint a cukrot – hívta fel a figyelmet Magyarország piacvezető ár-összehasonlító oldala és online vásárlási kalauza. Az Árukereső arról számolt be, hogy a Barbie film július 20-i premierje óta a fogyasztók elkezdték keresni ezeket a termékeket.

Kitört a felvásárlási láz a Barbie babák iránt. Fotó: Shutterstock

Nem is akármilyen tempóban: az ikonikus babák iránti érdeklődés két hét leforgása alatt

75 százalékkal ugrott meg itthon.

Ez azért is kiugró adat, mert bár a régióban is tapasztalható a trend, Csehországban és Szlovákiában mindössze 30 százalék körüli értékkel nőtt a keresések száma a Barbie babákra. „Egyértelmű tehát, hogy az élő szereplős adaptáció újra felkeltette az érdeklődést a termék iránt. Előfordulhat, hogy a szülőkben izzította a nosztalgia tüzét, de az is lehet, hogy új rajongókat vonzott maga köré a márka” – értékelt az Árukereső. Pedig ezek nem olcsó tételek, az Árukeresőn a legmagasabb ár a kategóriában kevés híján 200 ezer forint, de tucatnyi baba ára alakul 50-60 ezer körül. A belépő szint azonban pár ezer forinttól indul.

Azt is megjegyezték, hogy a Barbie figurán túl a legó is népszerűbb lett az utóbbi időben, idehaza mintegy 20 százalékkal, míg a cseh és a szlovák piacon közel 17 százalékkal többet kerestek rá az iskolakezdés előtt. Ugyancsak érdekes fogyasztói szokást mutat a cukor, amit leginkább talán a magas infláció magyaráz. Magyarországon hatalmas az érdeklődés a cukor iránt: közel négyszer annyit kutatták az ár-összehasonlító oldalakon a legjobb árakat a fogyasztók az előző hónaphoz képest. Csehországban és Szlovákiában nyoma sincs ilyen mértékű változásnak.