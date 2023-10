A Rákóczi úton tartotta magát karban 50 cent

A napokban Budapesten koncertezett az amerikai rap ikonikus alakja, 50 Cent. A rapper október 18-án lépett fel a magyar fővárosban Busta Rhymesszal. A pesti koncertje előtt 50 cent két napig egy erzsébetvárosi fitneszklubban edzett, erről a hely posztolt több képet az Instagramon.

Két napig vendégül láthattuk a rap egyik legnagyobb ikonját, 50 Centet

– olvasható a Rákóczi úti R70 Fitness posztjában. Azt írták, hatalmas élmény volt, hogy őket választotta. A hely jegyeket is kapott 50 Centtől a koncerte, amiről azt írták, „felejthetetlen” volt.

Fotó: Mohai Balázs / Mohai Balázs / MTI

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a rapper koncertjére a VIP-belépők meglehetősen borsos áron voltak elérhetők, sőt a szervezők a VIP-belépők mellé két upgrade lehetőséget kínáltak a vendégeknek. A Diamond upgrade arra adott lehetőséget, hogy a koncert után a rajongók találkozzanak a rapperrel. Ennek az ára 351 300 forint, ezért az árért egy közös képet is lehetett készíteni a sztárral. Aki egy picit mélyebben a zsebébe nyúl, az a találkozó és a közös kép élményét egy dedikált Get Rich or Die Trying vinillel is megspékelhette. Ez az ajándéktárgy a Sapphire upgrade-del volt érhető, és a jegy árán felül további 512 200 forintba került.

Az Emmy- és Grammy-díjas 50 Cent, azaz Curtis Jackson májusban jelentette be The Final Lap Tour elnevezésű vadonatúj világ körüli turnéját, amellyel egyben a több rekordot is megdöntő Get Rich or Die Tryin’ albuma megjelenésének 20. évfordulóját is ünnepli. A turné koncertjeire már rengeteg jegy kelt el, így rajongói nyomásra a rapper újabb időpontokat jelentett be az európai körúthoz, többek között egy norvég és egy magyar, valamint egy második birminghami koncertet is az Egyesült Királyságban.

Az amerikai rapper tavaly járt legutóbb Magyarországon, azt megelőzően 2006-ban az európai turnéja részeként lépett fel Budapesten, a rapper korábban filmet is forgatott hazánkban.