Hollywood A-listás színészei sok millió dollárt tesznek el egy-egy szerepért. Mégis vannak, akik egy-egy művészfilmért, vagy egy rendező kedvéért jóval lejjebb adnak, és gázsijuk töredékéért vállal szerepet. Persze megtehetik, hiszen a nagy stúdiók, franchise-ok hatalmas pénzekből gazdálkodnak, bőségesen megfizetik színészeiket.

Matthew McConaughey napjaink egyik legjobb színésze.

Fotó: Photo12 via AFP

Matthew McConaughey könnyedén elkérhet akár 20 millió dollárt is egy filmért. A főleg romantikus szerepeiről és kasszasikerekből ismert színész ennek 1 százalékáért, 200 ezer dollárért vállalta el a Mielőtt meghaltam főszerepét. A film kedvéért, nem csak a gázsijából adott le, a HIV-fertőzött texasi cowboy hiteles eljátszásáért 40 kilót adott le a mindig csupa izom színész.

Az eredménye meglett: 2014-ben megkapta a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját.

Jonah Hill már két Oscar-jelöléssel büszkélkedhet.

Fotó: Denis Makarenko

Az egyik legnépszerűbb hollywoodi komikus, Jonah Hill a 2012-es Jump Street – A kopasz osztag szerepéért 10 millió dollárt kért, a vígjáték pedig hatalmas bevételt termelt. A színész ambíciói azonban túlnőtték azokat az ajánlatokat, amiket kapott, így gond nélkül mondott le sok millióról, amikor kiderült, lenne lehetőség a legendás Martin Scorsese A Wall Street farkasában szerepelni Leonardo DiCaprio szárnysegédeként.

Hill gondolkodás nélkül vállalta a munkát, fizetése 60 ezer dollár volt.

A szakma tőle is el volt ájulva: 2015-ben Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.

Clooney, az egykori Batman szívesen szerepel drámákban és politikai filmekben.

Fotó: AFP

A kétezres évek egyik legnagyobb sztárja, George Clooney is képes félredobni pénztárcáját, ha szerelemprojektről van szó: 2005-ben készítette a Jó estét, jó szerencsét című mozit, melynek írója, rendezője és főszereplője volt. A színész mindezért 120 ezer dollárt vett fel fizetésként. A film óriási siker lett, 6 Oscar-jelölést kapott.

A Vészhelyzet egykori sztárja 2011-ben is úgy döntött, hogy egy 10 millió dolláros csekk helyett inkább egy családi drámát választ: az Utódok című filmet 300 ezer dollárért vállalta. A középkorú,

felesége elvesztése után két kamasz lányát nevelő apa szerepéért Oscar-díjra jelölték,

maga a mozi még három további jelölést kapott, sőt a legjobb forgatókönyvért el is vihette az aranyszobrot.

Beyonce sok millió dollárral segítette pályafutása során a rászorulókat.

Fotó: Northfoto

Beyonce főként énekesnőként ismert, és bár nagyon válogatás, de filmekben is szívesen szerepel. 2008-ban a Caddilac Records – Csillogó fekete lemezek szerepéért kapott 4 millió dolláros fizetését egy az egyben a Phoenix House kábítószer-kezelő központnak adta, ahol felkészült a szerepre.

Az énekesnő vagyona egyébként 500 millió dollár körül van, és előszeretettel adományoz karitatív célokra:

legutóbb 6 millió dollárral segítette a koronavírus-járvány károsultjait.

Ryan Gosling napjaink egyik legnagyobb sztárja, de bármikor bevállal egy kisebb szerepet szinte ingyen, ha szimpatikus a projekt.

Fotó: AFP

Bár Ryan Gosling még nem nem volt nagy sztár, amikor 2004-ben a Szerelmünk lapjait elkészítette, de már a romantikus filmért is egymillió dolláros gázsit vehetett fel. A mozi sikere után bármennyit kérhetett volna, a nagy stúdiók kapkodtak érte, ő mégis más irányba indult: a 2006-os Fél Nelson című filmben egy drogfüggő tanárt alakított, fizetése pedig a rövid forgatás alatt heti ezer dollár volt. A „befektetés” megtérült: a szerepért Oscar-díjra jelölték, így már nemcsak romantikus hősként, hanem tehetséges színészként is a felsőbb polcra került. Azóta a Barbie még feljebb vitte ázsióját, idén is esélyes az Oscar-díjra.

Jennifer Lopez örömmel próbálja ki magát több műfajban is.

Fotó: Northfoto

Jennifer Lopez is azok közé a hollywoodi hírességek közé tartozik, akik énekes- és színészkarrierbe is sikerest sikerre halmoztak. Lopez is gond nélkül el tud kérni 15-20 millió dollárt egy szerepért, a Hustlers – A Wall Street Pillangói című filmet ingyen vállalta, mert mint mondta: „megteheti”. Alakítását 2020-ban egy Golden Globe-jelöléssel értékelte a zsűri. De akárhogy is legyen, Lopez több mint 400 millió dollárra becsült nettó vagyonával valószínűleg megengedheti magának, hogy olyan házat vegyen férjével, Ben Affleckkel, amilyet csak akar és olyan filmben szerepeljen, amiben csak akar.

Bill Murray csökönyös, azonban ha szerelemprojektről van szó, nem nézi a pénztárcáját.

Fotó: AFP

Bill Murray egy valóságos legenda, aki önfejűségéről is ismert, emiatt esett már el nagy szerepektől. Teljesen természetes számára, hogy amíg a nagy hollywoodi stúdiókból annyi pénzt présel ki, amennyit tud (a Garfield szinkronhangjaként 6 millió dollár ütötte a markát), addig ha kell, ő ad pénzt a számára szimpatikus, rendezői filmeseknek.

Így vállalta el Wes Anderson második filmjének egyik fontos szerepét is, mindössze 9000 dollárért.

Ám amikor hallotta, hogy a Disney nem hajlandó kifizetni a rendezőnek egy helikopteres jelenet költségét, Murray írt egy 25 ezer dolláros csekket, mely fedezte a felvételt.