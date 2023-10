A szórakoztatóipar legnagyobb sztárjai megengedhetik maguknak, hogy hatalmas, egyedi, sztárépítészek által tervezett hollywoodi luxusvillákat tartsanak fent. Van, aki befektetési célból vesz ingatlant, hogy drágábban továbbadhassa. A RobbReport rendszeresen gyűjti, hogy a legtöbbet kereső színészek és színésznők mennyiért árulják az ingatlanukat.

A Hollywood felirat mellől rengeteg luxusingatlant leshetnek meg a sztárok rajongói.

Fotó: AFP

Mennyibe kerül egy hollywoodi ház?

Közel egy évtizedes kapcsolatuk során Olivia Wilde és Jason Sudeikis lenyűgöző ingatlanokból álló portfóliót halmozott fel, köztük egy kúria méretű villát Brooklynban és egy felújított spanyol házat Los Angeles Silver Lake negyedében.

A nyilvántartások szerint az ingatlanokat a két színész párkapcsolatának megszűnése után felosztották, a brooklyni városi ház Sudeikishez került, a Hollywoodban található Silver Lake ingatlan pedig Wilde kizárólagos irányítása alá került. És tekintettel arra, hogy sztár a közelmúltban vett egy több millió dolláros új házat Studio Cityben, valószínűleg nem meglepő, hogy a Ne aggódj, drágám rendezője csendben eladta a Silver Lake-i házat. Bár soha nem volt forgalomban, a feljegyzések szerint a stílusos luxusvillát 4,2 millió dollárért (1,5 milliárd forint) adták el.

A domboldali ingatlan két gépkocsi-beállásos garázzsal és rengeteg további utcai parkolóval rendelkezik. Az alacsony karbantartást igénylő udvart őshonos és szárazságtűrő növényekkel – olajfákkal és különböző kaktuszokfajtákkal –, valamint egy apró sós vizű úszómedencével rendezték be.

Egy önálló, kertes luxusvilla ára több millió dollárnál kezdődik.

Fotó: Shutterstock

Simon Cowell egykori Beverly Hills-i birtoka közel 34 millió dollárért (12,5 milliárd forint) kelt el. A producer még 2020 nyarán, a Covid–19-világjárvány tetőfoka előtt 25 millió dollárért eladta régi Beverly Hills-i fő rezidenciáját. Három évvel később a csaknem egyhektáros terület ismét felkerült a luxusingatlanok piacára. Hamar el is kelt, és ez lett az egyik legdrágább üzlet, amelyet valaha a Sunset Boulevard-tól délre, Beverly Hillsben kötöttek meg.

A pazar luxusingatlant a hollywoodi sztár még 2004-ben vásárolta meg mindössze 8 millió dollárért. A sokoldalú mágnás ezt követően öt évet – és kétségtelenül sok millió dollárt – költött arra, hogy a helyet egy csúcstechnológiás erőddé alakítsa, tele egyedi szolgáltatásokkal, beleértve egy wellness-központot és egy egymillió dolláros biztonsági rendszert.

A luxusingatlan számos szolgáltatása közé tartozik a szolárium, mozi, úszómedence, behúzható tetős medencekabin, korszerű edzőterem, két konyha és wellnessrészleg gyógyfürdővel és masszázsszolgáltatásokkal, valamint gőzfürdővel. Szobalány- és komornyikszállások állnak rendelkezésre, egy részleg pedig a világszínvonalú biztonsági rendszeren keresztül tudja felügyelni a birtokot, a beléptetőrendszer pedig retinaszkenneléssel működik.

Simon Cowell a privát életében is szereti a csillogást, nem csak a tehetségkutatókban: több luxusházat is birtokol.

Fotó: AFP

A Mandalóri és a Vasember alkotója, Jon Favreau felvette portfóliójába negyedik Los Angeles-i házát. A termékeny hollywoodi színész és rendező 6,8 millió dollárt (2,5 milliárd forint) fizetett a kortárs Santa Monica-i luxuskastélyért, amely a tulajdonában lévő három másik ház szomszédságában áll. A feljegyzések szerint három jelenlegi ingatlanát három különböző eladótól szerezte: az elsőt 2002-ben, a másodikat 2005-ben és a harmadikat 2021-ben, összesen 6,9 millió dolláros kiadással.

Míg három háza spanyol, mediterrán stílusú épület, amelyet évtizedekkel ezelőtt építettek, ez a negyedik más: a doboz formájú, ultramodern, kétszintes okosotthon ebben az évben készült el, és mivel a luxusvilla soha nem volt forgalomban, kevés részletet lehet róla tudni. Ez a legújabb felvásárlás egy összefüggő, négy házból álló épületegyüttest ad a hollywoodi sztárnak, ami igen nagy szó a szűkös Santa Monicában.

Jon Favreau tekintélyes luxusingatlan-portfóliót halmozott fel.

Fotó: AFP

Hol vannak a legdrágább villák Hollywoodban? A felsorolásból is látszik, hogy ezek a luxusingatlanok kisebb birodalmak, külön házzal a személyzetnek, sportpályával, wellnessrészleggel, így nem meglepő, hogy 3-4 millió dollárnál kezdődnek az árak. A határ persze a csillagos ég, elég csak Simon Cowell több mint 34 millió dollárért értékesített volt luxusotthonára gondolni. A legjobban kereső színészeknek és színésznőknek azonban nem okoz gondot akár több, külön-külön is sok milliós luxusház megvásárlása.

Mark Wahlberg hollywoodi sztár először 87,5 millió dollárért (több mint 31 milliárd forint) akarta értékesíteni luxusotthonát, most már 79,5 millió dollárért (28,6 milliárd forint) is továbbadna rajta.

A színész 2009-ben vásárolta meg a kolosszális telket mindössze 8,25 millió dollárért (közel 3 milliárd forint).

Ha eléri a kért árat, akkor az a Beverly Park környéki legdrágább ingatlanértékesítésnek fog számítani.

Bruce Springsteen, akit leginkább a Born in the USA-ről ismert, Amerika egyik legnagyobb rocksztárja. Nem meglepő, hogy Beverly Hills-i kastélya a luxus megtestesítője. Ez a 10 ezer négyzetméter kiterjedésű kastély négy hálószobával és hat fürdőszobával rendelkezik. A négyhektáros telken egy 7500 négyzetméteres vendégház is található.

A rocksztár 1999-ben vette meg körülbelül 14 millió dollárért (több mint 5 milliárd forint). Azonban nemrég 60 millió dollárért (több mint 21 milliárd forint) meghirdette a hatalmas ingatlanát.

Természetesen vannak olyan sztárok is, akikben fel sem merült, hogy továbbadjanak villájukon: Taylor Swift luxusotthona egy 25 millió dolláros (több mint 9 milliárd forint) kúria, amelyet 2017-ben vásárol meg: a Goldwyn Estate névre keresztelt négy hálószobás kastély egykor Samuel Goldwynnak, a Metro–Goldwyn–Mayer (MGM) stúdió társalapítójának az otthona volt.

Taylor Swift a második leggazdagabb nőként elképesztő luxusvillában lakik.

Fotó: Michael Tran / AFP

A közkedvelt énekesnő vagyoni helyzetét tekintve tovább luxuskastélyok megvásárlása sem okozna neki gondot, mivel turnéja rég nem látott rekordokat döntött meg, zenei karrierje pedig az amerikai gazdaságot is berobbantotta. Sőt, Taylor Swift az óvatos üzleti érzékét is kamatoztatni tudta, mivel ő volt az egyetlen híresség, aki kérdezett, mielőtt reklámozta volna az FTX-et, így a vagyonát sem kockáztatta ellentétben más celebekkel.

A 740 millió dolláros (250 milliárd forint) vagyonnal rendelkező énekesnőnek a patinás kúria mellett természetesen máshol is vannak luxusingatlanai, például New Yorkban és Nashville-ben is.