Egy franchise-ba azért érdemes befektetni, mert ha az első néhány film jó eredményeket produkál, az garancia lehet arra, hogy ne bukja el a pénzét a filmstúdió. Persze vannak kivételek, a Universal stúdió az 1999-es Múmia remake-kel próbálta elindítani saját franchise-át. Ám hiába a szupersztár Tom Cruise szerepeltetése, a mozi csúnyán elhasalt a pénztáraknál, a folytatások egyelőre váratnak magukra.

A Marvel, a DC, a Mission: Impossible és az Indiana Jones is új résszel bővítette filmográfiáját, ami növelheti bevételeiket. A legújabb alkotások még mozgásban tartják az erőviszonyokat a toplistákon, éppen ezért még a nyár közepi, június végi, júliusi adatokat vizsgáltuk meg a MovieWeb gyűjtése alapján.

15. GRU – 4,64 milliárd dollár

Sokakat meglephet, pedig teljesen reális a helyezése. A Minyonok: Gru színre lép tavalyi megjelenésével az Illumination Gru filmjei megszerezték minden idők 15. helyét a legtöbb bevételt hozó mozis franchise-ok között. Az animációs sorozat a csetlő-botló minyonokkal egyre népszerűbb. A franchise elsősorban a gyerekeket vonzza, ami azt jelenti, hogy az egész család beül a vetítőterembe. Ez a folyamat pedig 2010 óta óriási, 4,64 milliárd dollár bevételt hozott a stúdiónak. Jövőre pedig jön a legújabb Gru-film.

14. Transformers – 5,19 milliárd dollár

A franchise kezdett kifáradni, ám idén nagy lendülettel tért vissza a Transformers: Fenevadak kora megjelenése után. A nem túl bonyolult történeteiről, de annál látványosabb CGI-akciójeleneteiről híres rendező, Michael Bay indította útjára a filmeket. Az 5,19 milliárd dollár bevétel pedig azt jelenti, hogy hamarosan újabb Transformers-filmre ülhetnek majd be a nézők.

13. Avatar – 5,24 milliárd dollár

A legelképesztőbb helyezése az Avatarnak van, hiszen mindössze két résszel került be a legjobban termelő filmek közé. James Cameron túlvilági vizuális orgiája 2009-ben mindenkit lenyűgözött, és továbbra is minden idők legtöbb bevételt hozó filmje 2,9 milliárd dollárral. Folytatása, az Avatar: A víz útja tavaly decemberben jelent meg, és 2,34 milliárd dollárral egészítette ki ezt a listát. Mivel még három film készül, nyugodtan feltételezhető, hogy az Avatar-filmek csak felfelé fognak kúszni a listán.

12. A Gyűrűk Ura – 5,95 milliárd dollár

A legutóbbi Amazon Prime Video TV-sorozatról, A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűiről heves vita folyik az első évad megjelenése óta. Úgy tűnik, valószínűleg nem fog akkora közönséget szerezni, mint az eredeti és a Hobbit-trilógia, de további filmeket is tervez a stúdió. Egy Peter Jackson által rendezett trilógia után még talán egy kissé vastagabb bőrt is lehúzott az újabb három részre dagasztott Zsákos Bilbó kalandjaival, így is magasra téve a lécet az eddig megkeresett közel 6 milliárd dollárral.

11. Jurassic Park – 6 milliárd dollár

Kár, hogy a Jurassic World részei meg sem közelítik az eredetit, de még mindig van lehetőség, hogy új életet leheljenek ebbe franchise-ba, köszönhetően természetesen a dinoszauruszoknak. A sorozat legutóbbi részei eddig több mint 6 milliárd dollár bevételt hoztak.

10. X-Men – 6,08 milliárd dollár

Az MCU előtt az X-Men franchise volt a szuperhősfilm-franchise, amely új korszakot indított el a műfajban. A Fox által kiadott filmek 2000-ben indultak az X-Mennel, és 2020-ban értek véget a Sötét Főnixszel, összesen 6,08 milliárd dollár bevételt hozva. Amióta a Marvel Studios megszerezte az X-Men franchise-jogait, csak idő kérdése volt, hogy a világok mikor egyesülnek a képernyőn. Ez már részben megtörtént, de a most forgó Deadpool 3-ban egyértelmű lesz a képregényhősök egyesülése.

9. A DC-Univerzum – 6,67 milliárd dollár

Az Igazság Ligája a világ egyik legismertebb szuperhőscsapata. Ami a franchise-okat illeti, a DC a Marvel sikerfilmjeit akarta másolni, de az utóbbi könnyedebb hangulata helyett sokkal sötétebb világot vázoltak fel, amit kevésbé szeretett a közönség. A DC Comics hősei gyakran egyesülnek, hogy megállítsák a hatalmas fenyegetést. Bár az évek során számos hős csatlakozott hozzájuk, a cégnek ők a sztárjai: Superman, Batman és Wonder Woman. A DCU játékfilmjei – a vegyes kritikák ellenére – lenyűgöző bevételt gyűjtöttek, összességében 6,57 milliárd dollárt, és ez folyamatosan növekszik. A Shazam 2 és a Villám 2 kiábrándító bukásai után azonban úgy tűnik, hogy ismét újra kell tervezni a stúdiónak.

8. Batman – 6,84 milliárd dollár

A Robert Pattinson és Zoe Kravitz főszereplésével készült Batman tavalyi megjelenésével a Batman franchise néhány hellyel feljebb került a listán. A DC Comics hősét 82 év alatt több mint 13-szor alakították át, és az őrület valószínűleg nem fog egyhamar alábbhagyni. Valójában 6,84 milliárd dollár több mint elegendő annak megerősítésére, hogy a rajongók többet szeretnének látni a Gotham City hőséből. Batman a Warner Bros. egyik koronaékszere. A Pattinson-féle igazságosztó filmjének folytatása fejlesztés alatt áll. Batman karaktere utoljára 2023-ban, a Flash – A Villám című filmben tűnt fel, ahol nem Pattinson, hanem Ben Affleck és Michael Keaton öltötte magára az igazságosztó ruháját.

7. Halálos iramban – 7,33 milliárd dollár

Visszatekintve a Halálos iramban franchise-ra, a legelvakultabb rajongók sem tagadhatják, hogy tele van kissé nevetségessé és irreális jelenetekkel – és mégis, a filmek eddig több mint 7,33 milliárd dollár bevételt értek el. Még két film és egy spinoff van hátra, aztán lezárul a sorozat. A franchise tökéletesen ötvözi a családi témákat a mutatós autókkal és a nagy téttel rendelkező akciókkal. Ne felejtsük el azt sem, hogy egy csapat VHS-kazettát raboló csibésszel indult a sorozat, majd eljutott oda az eddig megjelent legutolsó részben, hogy egy feltuningolt Pontiakot „vezettek” az űrben. Vin Diesel pedig degeszre kereste magát a mozikkal.

6. Bosszúállók – 7,76 milliárd dollár

Tudjuk, milyen hatalmas a Marvel-univerzum, de el kell ismerni: az, hogy önmagában négy film több mint 7,76 milliárd dollár bevételt hozott, lenyűgöző, és teljesen újradefiniálta a közönségfilm fogalmát, a legtöbb stúdió elkezdett – kénytelen volt – átállni. És még nincs vége: már be van jelentve a Bosszúállók: A Kang-dinasztia és a Bosszúállók: Titkos háborúk 2026-os, illetve 2027-es megjelenéssel.

5. James Bond – 7,83 milliárd dollár

Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan és Daniel Craig 1962-től 2021-ig alakították a 007-es ügynököt. Mindezt 27 filmben, melyek több mint 7,83 milliárd dollár bevételt produkáltak világszerte. A franchise narratív elemeit ért kritikák ellenére nem titok, hogy James Bond a filmtörténet legismertebb kémszereplője. A következő titkos ügynököt évek óta keresi a Metro-Goldwyn-Mayer stúdió, ebből is látszik, hogy ismét hosszú távra terveznek.

4. Harry Potter varázsvilága – 9,66 milliárd dollár

A Harry Potter-könyvek hatalmas sikere okán a Warner Bros. elég optimistán vághatott bele a franchise-ba, ráadásul J. K. Rowling szigorú feltételekhez kötötte a nagyvászonra kerülést. A tizenegy film 9,66 milliárd dollár feletti bevételt ért el világszerte. Mind a négy rendező, aki a filmeken dolgozott (Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell és David Yates), a maga stílusában mesélte el a történeteket. A Legendás lények és megfigyelésük című sorozat mind a kritika, mind a nézők által kedvelt spin-off, de már egy új sorozat is készülőben van, amelynek a történetéről még nem sokat tudni.

3. Star Wars – 10,32 milliárd dollár

A tizenegy film bevétele meghaladja a 10,31 milliárd dollárt, és mindegyiket jelölték valamilyen Oscar-díjra, volt olyan népszavazás az Egyesült Államokban, hogy annyian vallották magukat jedinek, hogy fel kellett venni a hivatalos vallások közé: ez jellemzi a legjobban, mekkora rajongás övezi George Lucas popkulturális jelentőségű sci-fijét. A három különálló filmtrilógia és egy másik tervezett trilógia miatt nyugodtan kijelenthetjük: a Star Wars több mint valószínű, hogy megtartja helyét ezen a listán.

2. Pókember – 10,38 milliárd dollár

A közelmúltban történt, hogy a Pókember franchise letaszította a második helyről a Star Warst. Ez annak köszönhető, hogy megjelent a legújabb bejegyzés, a Pókember: Irány a pókverzum, amely eddig több mint 680 millió dollár bevételt hozott világszerte, hogy túllépje a határt. Kevin Feige megerősítette, hogy a negyedik MCU Pókember-filmet fejlesztik Tom Hollanddal, s a franchise csak tovább fog növekedni, és feljebb kerül a listán. Lehet, hogy nehéz bejutni az első helyre, de az önálló Pókember így is lenyűgöző második helyen áll több mint 10,38 milliárd dollár bevétellel.

1. Marvel-univerzum 29,61 milliárd dollár

A Marvel annyival előzi a teljes mezőnyt, hogy egyelőre lehetetlennek tűnik átvenni a helyét. Persze az segít a stúdiónak, hogy eddig több mint két tucat film szerepel a franchise-ban, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a filmek ne lennének egyenként is kereskedelmi sikerek. A 2008-as Vasembertől a legutóbbi, az idei Galaxis őrzői 3-ig a Marvel-univerzum folyamatosan bizonyítja, hogy van még több mesélnivalója. Bár sok kritika éri legújabb filmjei kapcsán, de ez a 29,61 milliárd dolláros határ annak a jele, hogy nem fognak leállni a további nagy ívű történetek hosszú távú elkészítésével.