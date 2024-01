Újév napján késő délutánra sikerült beemelni és elszállítani az utolsó Nagymarosnál kisiklott tartálykocsit is. Hétfőn még nem indulhatott újra a vonatforgalom, de január 2-án, kedden hajnali 4 órakor egy vágányon villamosvontatással megindulhat a közlekedés Nagymarosnál, így akkortól várhatóan újra járnak a szobi zónázóvonatok, valamint a nemzetközi vonatok is, ezért nem kell majd átszállni pótlóbuszra Vác és Szob között. A MÁV Zrt. közleménye szerint kedd reggel egy másik vágányt is vissza lehet adni a vonatok számára.

A kisiklott tehervonat Nagymarosnál

Fotó: Mihádák Zoltán

További három jelentősen megrongálódott vágány helyreállítása

várhatóan két hétig tart.

Addig a Budapest-Vác-Szob vonal északi, Vác és Szob közötti szakaszán közlekedő vonatok esetében 5-15 perces késések előfordulhatnak.

Kedden hajnaltól várhatóan a következők szerint közlekednek a vonatok:

Az S70-es vonatok továbbra is menetrend szerint közlekednek a Nyugati pályaudvar és Vác között.

A szobi Z70-es, G70-es vonatok ismét a megszokott teljes útvonalukon közlekednek.

A nemzetközi vonatok, azaz a Metropolitan EuroCityk, a Báthory (EC 130, EC 131), és a Hungária EuroCityk (EC 172, EC 173), valamint a Metropol EuroNight vonatok (EN 476, EN 477) a Nyugati pályaudvar és Szob között a menetrend szerinti teljes útvonalukon közlekednek.

Vác és Szob között már nem kell átszállni pótlóbuszokra sem a szobi járatok, sem a nemzetközi vonatok esetében.

Utazás előtt érdemes tájékozódni a MÁV app, az Elvira menetrendi tervező (jegy.mav.hu), a mikorindul.hu weboldalunk segítségével, illetve a MÁVINFORM felületein (MÁV honlap, MÁV app, facebook).

Szombat kora délután egy Nagymaros állomásra bejáró 23 vagonból álló tehervonat 9 tartálykocsija kisiklott, ebből 4 kocsi felborult, illetve keresztbe fordult a vágányokon. Szivárgást nem észleltek, így nem jelentettek veszélyt a környezetre.

A kocsik daruzásának megkezdése előtt a felsővezetéket részben vissza kellett bontani, illetve félrehúzni, hogy a daru, és a megemelt kocsik ne akadjanak bele.

A MÁV szakemberei szombat délutántól éjjel-nappal folyamatosan dolgoztak a kocsik visszaemelésén.

Hétfő délutánra mindegyik kocsit sikerült beemelni és elszállítani, továbbá a nagymennyiségű leszakadt alkatrészt, tengelyeket, forgóvázakat is összegyűjtötték, elvitték. Ezt követően, hétfő estétől az egyik, kevésbé rongálódott vágányon elvégezték a szükséges vágányszabályozást, illetve visszaszerelték a felsővezetéket, hogy kedden hajnalban megindulhasson a vonatközlekedés.