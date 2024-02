Komoly kritikát fogalmazott meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elektronikus cigaretták használatáról szóló legutóbbi jelentésével kapcsolatban a Quit for Good nevű közegészségügyi szervezet.

Fotó: Shutterstock

A Fülöp-szigeteki székhelyű csoport szerint a WHO alulbecsüli annak közegészségügyi jelentőségét, hogy dohányosok tömegei tértek át a füstmentes termékekre. Lorenzo Mata Jr., a Quit for Good elnöke úgy véli: az ENSZ szervezete démonizálja füstmentes alternatívákat (az e-cigaretta mellett a hevített dohánytermékeket és a snüsszt), miközben figyelmen kívül hagyja azt a tudományosan is alátámasztott tényt, hogy ezek dohányosok millióinak segítettek sikeresen leszokni a dohányzásról olyan országokban, mint az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Japán és Svédország.

Peter Hajek professzor, a londoni Queen Mary Egyetem Dohányfüggőségi Kutatócsoportjának igazgatója szerint, miközben a WHO szigorúan antivaping álláspontot képvisel és a kevésbé kockázatos alternatívák betiltására szólít fel, szabadon engedélyezi a dohányáruk árusítását. A jelentés helytelenül értelmezi a bizonyítékokat, és téves állításai miatt jól látható közegészségügyi kockázatot hordoz.

Miközben nyilvánvalóan szükséges a fiatalok körében a vape-jelenség nyomon követése, az is világosan látszik, hogy az e-cigaretták teljes betiltása csak súlyosbítja a dohányzási trendet és a hozzá kapcsolódó egészségügyi kockázatokat

– írta Mata, aki szerint éppen hogy a teljes tiltás hoz közegészségügyi kockázatokat, hiszen az e-cigarettákat betiltó országok akaratlanul létrehoztak egy szabályozatlan feketepiacot, amely a szabályozó előírások hiánya miatt ellenőrizetlen minőségű és összetételű termékek sokaságát terelte a lakossághoz, ami valódi közegészségügyi kockázat.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a WHO azt javasolja az országok döntéshozóinak, hogy szigorúan szabályozzák az alternatív dohánytermékek piacát, az ízesített e-cigarettákat pedig tiltsák be. A szervezet úgy látja, hogy az elektronikus cigaretta (vape) is veszélyes lehet az egészségre. A WHO a jelentésében több olyan tanulmányra hivatkozott, amelyek nem találtak elég bizonyítékot arra, hogy az e-cigaretták segítik a dohányosok leszokását, ugyanakkor arra jutottak, hogy az egészségre ártalmasak, sőt, nikotinfüggőséget okozhatnak a nemdohányzók, főként a gyerekek és a fiatalok körében. A gőzzel együtt a fogyasztó olyan anyagokat szív be, amelyek rákot okoznak, növelhetik a szív- és tüdőbetegség kockázatait, a fiatalok agyfejlődését pedig károsíthatják. A vape-ek a 13–15 évesek közt népszerűbbek, mint a felnőttek körében. Ezek miatt a szervezet azt tanácsolja az államvezetőknek, hogy mielőbb szigorúan szabályozzák az ilyen eszközök használatát, a hozzájuk való ízesített nikotinos folyadékokat pedig tiltsák be.

A gyártók azonban azzal védekeznek, hogy a hevítéssel és gőzöléssel működő termékek még mindig sokkal kevésbé károsak, mint a klasszikus, dohányalapú cigaretták, az ízesítések pedig elősegítik a dohányosok szokásváltását.