Csodalakodalmat tartott az indiai milliárdos – Rihanna, Zuckerberg és Ivanka Trump is ott volt

Aki számít, az részt vett a leggazdagabb indiai, Mukash Ambani fiának az előlakodalmán vasárnap. Az üzleti és a politikai elit olyan jeles képviselői repültek el a szubkontinensre, mint Mark Zuckerberg, Bill Gates vagy épp Ivanka Trump.

Jared Kushner és Ivanka Trump, valamint lányuk, Arabella és az örömapa

Fotó: AFP

Anant Ambani háromnapos buliján az 1200 vendéget olyan előadók szórakoztatták, mint Rihanna vagy épp az illuzionista David Blaine. A mulatságra azonban nemcsak a Szilícium-völgyből és más amerikai helyszínekről érkeztek a hírességek, hanem az indiai sztárok is szép számmal megjelentek. Így tiszteletét tette többek között a krikettlegenda Sachin Tendulkar vagy épp a bollywoodi színész, Shah Rukh Khan – írja a CNN.

Az illusztris társaság persze nem a véletlen műve, hiszen Mukesh Ambani Ázsia leggazdagabb embere, és a vőlegény, Anant az ő legkisebb fia.

Az indiai üzletember vagyonát 113 milliárd dollárra becsüli a Bloomberg Billionaires Index, ami globálisan a 11. helyre elegendő.

A 28 éves Anant egyébként a családi cég, a Reliance energia-üzletágában dolgozik igazgatóként.

Mark Zuckerberg és felesége, Priscilla Chan a hétvégi előesküvőn.

Fotó: AFP

Noha Ambani és 29 éves barátnője, Radhka Merchant csak júliusban házasodik majd össze, a buli költségén nem spórolt az örömapa, száz szakács által készített 500 tál ételt szolgáltak fel az egybegyűlteknek. A partit a Gudzsarát államban lévő Dzsamnagarban tartották, közel a Reliance fő olajfinomítójához.

Fotó: AFP

A város repülőterének forgalma is megugrott a buli miatt, hiszen a napi tíz gép helyett 130 repülő landolt ott szombaton. Újdelhiból és Mumbaiból chartergépek is hordták a lagzi azon vendégeit, akik nem magángépen érkeztek. Az esküvőre egy hindu templomot is felhúznak, ami később a nagyközönség számára is látogatható lesz majd. Múlt hét szerdán az Ambani család a város 50 ezer lakója számára is szervezett vacsorát.