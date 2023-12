Szexuális zaklatással és emberkereskedelemmel vádolták meg Sean Combs hip-hop-mogult, üzletembert, akit világszerte P. Diddyként is ismernek. Az előadó ellen szerdán indítottak pert, ez egy hónap alatt már a negyedik szexuális zaklatással kapcsolatos per az ismert előadó ellen. P. Diddy mindegyik vádat tagadta.

P. Diddy szerint csak a pénzét akarják a nők.

Fotó: NurPhoto / AFP

A Forbes cikke szerint egy New York-i körzeti bíróságon egy névtelen felperes keresetet nyújtott be P. Diddy, egy meg nem nevezett támadó, illetve Harve Pierre, P. Diddy zenei cégének, a Bad Boy Entertainmentnek korábbi elnöke ellen. A Jane Doe néven szereplő felperes azt állítja, hogy

2003-ban P. Diddy, Harve Pierre és egy meg nem nevezett férfi csoportosan megerőszakolta. A történtekkor az áldozat 17 éves volt.

A felperes állítása szerint Pierre-rel és a meg nem nevezett alperessel Detroitban találkozott, ahol

Pierre meggyőzte, hogy szálljon fel vele egy magánrepülőgépre. A fiatal lány elutazott a férfiakkal, és amikor megérkeztek P. Diddy stúdiójába, a rapper és Pierre bedrogozták, leitatták, majd hárman megerőszakolták.

P. Diddy a Forbesnak adott nyilatkozatában tagadta a vádakat: „Nem követtem el azokat a szörnyűségeket, amelyekkel vádolnak.” Az előadó az állításokat betegesnek nevezte, és a többi ügy kapcsán is azzal vádolta a felpereseket, hogy csak a gyors meggazdagodás miatt indították el a pereket ellene. A Bad Boy Entertainment korábbi elnöke nem reagált egyelőre a Forbes megkeresésére.

P. Diddyt nemrég egykori barátnője, a Cassie néven ismert Cassandra Ventura énekesnő perelte be folytatólagos visszaélések miatt. A volt barátnő szerint P. Diddy többször is arra kényszerítette, hogy felbérelt férfi prostituáltakkal folytasson szexuális aktust, miközben az előadó lefilmezte. Cassie azt is állította, hogy többször megverte, drogokkal és alkohollal tartotta kontroll alatt, illetve őt is megerőszakolta.

A nő 30 millió dollárra (több mint 10,6 milliárd forint) perelte be P. Diddyt. Végül peren kívül, egy meg nem nevezett összeg ellenében megegyeztek.

Később egy másik, szintén nevét nem vállaló felperes és egy Joi Dickerson-Neal nevű nő állította, hogy az ismert rapper leitatta és megerőszakolta őket, és mindkét esetben szintén filmre vették az erőszakot.