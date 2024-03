Szövetségi nyomozók szállták meg Sean Combsnak – vagy ahogy a legtöbben ismerhetik, P. Diddynek – a Los Angeles-i és miami otthonát, miután a hiphopmogult többen emberkereskedelemmel és szexuális kizsákmányolással vádolták meg. A hírt a Rolling Stone-nak egy bűnüldöző forrás erősítette meg. A Homeland Security által vezetett razziát négy hónappal azután hajtották végre, hogy P. Diddy volt barátnője, Cassie énekesnő szexuális kizsákmányolással megvádolta.

P. Diddy szerint csak a pénzét akarják a nők / Fotó: AFP

Helikoptereket és nyomozókat láttak hemzsegni P. Diddy Los Angeles-i kastélyánál hétfő délután. Az ott készült felvételeken az üzletember fiait lehetett beazonosítani, akiket a nyomozók őrizetbe vettek.

Az NBC News szerint P. Diddy Floridában tartózkodott a razzia idején, és a nyomozók állítólag még azelőtt lefoglalták a hiphopmogul telefonjait, hogy a férfi a Karib-tengerre utazott volna. A Rolling Stone egyik forrása szerint P. Diddy áldozatai közül többen is részt vettek a New York-i kerületi nyomozóinak a meghallgatásán. Az NBC úgy tudja, hogy a razziának köze lehet egy szexuális bűncselekmény utáni nyomozásnak.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az producer-üzletembert tavaly is többen is megvádolták szexuális visszaéléssel. Az egyik áldozatot P. Diddy állítólag több emberrel közösen megerőszakolta, amikor a sértett 17 éves volt. A Cassie néven ismert Cassandra Ventura énekesnő folytatólagos visszaélések miatt perelte be a producert. A volt barátnő szerint P. Diddy többször is arra kényszerítette, hogy felbérelt férfi prostituáltakkal folytasson szexuális aktust, miközben az előadó lefilmezte. Cassie azt is állította, hogy többször megverte, drogokkal és alkohollal tartotta kontroll alatt, illetve őt is megerőszakolta.

A nő 30 millió dollárra (több mint 10,6 milliárd forint) perelte be P. Diddyt. Végül peren kívül, egy meg nem nevezett összeg ellenében megegyeztek. Később egy másik, szintén nevét nem vállaló felperes és egy Joi Dickerson-Neal nevű nő állította, hogy az ismert rapper leitatta és megerőszakolta őket, és mindkét esetben szintén filmre vették az erőszakot. P. Diddyt végig tagadta a vádakat, és szerinte a magát áldozatként beállító személyek csak a pénzét akarják.