Rangos nemzetközi díjat nyert az aludobozos FloeWater

A magyar FloeWater aludobozos vize hatalmas sikert aratott a nemzetközi piacon, elnyerve a rangos Monde Selection aranyérmet. Az új termék, amely idén jelent meg a piacon, máris szakmai díjat nyert, bizonyítva kiválóságát az élelmiszer-minősítő intézet szakértői előtt.

Rangos elismerést nyert a FloeWater / Fotó: Hell

Az 1961 óta működő Monde Selection, a világ egyik legelismertebb szakmai minőségi intézete, minden évben díjazza a legjobb élelmiszereket, valamint vizeket és üdítőitalokat. A bécsi Hofburg Palotában rendezett díjátadó ünnepséget megelőzően több mint 80 független szakértő, köztük vízsommelier-k, élelmiszer-tudományi szakemberek és vegyészmérnökök értékelték a versenyben részt vevő termékeket. A FloeWater a szigorú teszteken, amelyek az íz, illat, utóíz, szájérzet, csomagolás és tudományos elemzés szempontjait is vizsgálták, kiváló eredményeket ért el.

„Ez az elismerés azt mutatja, hogy helyes úton haladunk, és továbbra is elkötelezettek vagyunk a minőség és a fenntarthatóság mellett. Az aranyérem egyértelmű bizonyíték arra, hogy az aludobozos FloeWater kristálytiszta vize kivételes minőséget képvisel, amit a fogyasztók mellett a szakma meghatározó szereplői is elismernek” – mondta Popovics Adrienn, a Hell marketingigazgatója.

Eva Mendes is FloeWater-rajongó

A FloeWater különleges alumíniumdobozos vize nemcsak a szakértőket, hanem a hírességeket is meghódította. Az amerikai filmsztár, Eva Mendes lett az új magyar víz arca, aki azonnal igent mondott a FloeWaterre. Mendes, aki közismerten odafigyel az egészségére és a környezetvédelemre, tökéletesen illeszkedik a márka értékeihez, tovább növelve a vonzerejét a fogyasztók körében.

Forradalmi újdonság

Az ultraszűrt ivóvíz, az aludobozos FloeWater tartalmaz ásványi anyagokat is (literenként 300 milligramm), ám különösen tiszta. A világ egyik legfejlettebb ultraszűrési technológiájának köszönhetően több szennyező anyag esetében is jóval alatta marad a jogszabályi előírások határértékeinek; például az arzén, ólom, nitrit és nitrát esetében átlagosan 30-szor tisztább a megengedett határértékeknél. Mielőtt dobozba kerülne, a FloeWater két különleges rétegen is áthalad: kvarckristályokon és aqeeq köveken.