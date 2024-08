Így kezdődött a Covid is: Kínában elkezdték szűrni a beérkező turistákat majomhimlőre

A kínai vámhatóság közleménye szerint a következő hat hónapban minden belépőt meg fognak vizsgálni, aki a majomhimlővel érintett országból érkezik, vagy kapcsolatba kerülhetett majomhimlős esettel, illetve a megbetegedés tüneteit mutatja.

Külföldi utasok lépnek be a pekingi nemzetközi repülőtér határellenőrző részlegébe Kína fővárosában. Fotó: Hszinhua via AFP

A bejelentéskor azonnali hatállyal életbe léptetett rendelkezés szerint a majomhimlővel érintett térségekből érkező járműveket és onnan behozott termékeket fertőtlenítik.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán jelentett be globális közegészségügyi veszélyhelyzetet a majomhimlő új afrikai variánsa miatt, amely a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ugandában, Ruandában, Burundiban és Kenyában is megjelent. Az új vírusvariáns a WHO szerint fertőzőképesebb, mint a korábbiak, és súlyosabb megbetegedést is okozhat.

Csütörtökön Svédországból jelentették az Mpox-Klade I vírusváltozat első megerősített, Afrikán kívüli esetét.