Azahriah-film: a sztár elárulta, mikor lesz a bemutató

November 28-án debütál a Lévai Balázs által vezetett Színfolt Film új mozija, a Mi vagyunk Azahriah.

Azahriah a mozikat is meg akarja hódítani / Fotó: david bodnar / Azahriah / Facebook

Egyelőre nem tudni, miről fog szólni a film.

Lévai Balázs cége több zenés filmet is készített: 2016-ban mutatták be a #sohavégetnemérős-t, mely a WellHello zenekarról szólt, a 2014-es Tankcsapda-dokumentumfilm és a 2019-es, Fábián Juliról készült Like a Child dokumentumfilm is ebből a műhelyből került ki.